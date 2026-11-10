World Athletics endurece las mínimas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

Esta decisión del máximo organismo del atletismo mundial supone un endurecimiento mayor de las marcas mínimas con respecto a las de París 2024, sobre todo en las pruebas de pista, y aumentando la dependencia de las clasificaciones mundiales.

El 40 % de los atletas se clasificarán a través de las marcas mínimas y el 60 % mediante el 'ranking' mundial, frente al reparto igualitario del 50 % por ambos caminos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El sistema de clasificación incluye 23 pruebas masculinas, 23 femeninas y dos relevos mixtos: el 4x100 metros mixto, que debutará en unos Juegos Olímpicos, y el 4x400 metros mixto.

En las pruebas de resistencia las marcas se endurecen especialmente. Por ejemplo, el maratón masculino pasa de una mínima de 2h08:10 a 2h05:00, más de tres minutos más rápida que la exigida para París, y el femenino de 2h26:50 a 2h22:20.

Otras de las grandes pruebas del mediofondo, los 5.000, pasan en la categoría masculina de los 13:05 a 12:50 y en la femenina de 14:52 a 14:34, y los 1.500 de 3:33.50 a 3:30.00 en hombres y de 4:02.50 a 3:57.50 en mujeres.

Las pruebas de velocidad también son más exigentes. La marca mínima masculina de los 100 metros pasa de 10.00 segundos a 9.93 mientras que la femenina se reduce de 11.07 a 10.96.

Para World Athletics alcanzar la marca mínima de acceso no garantizará automáticamente una plaza olímpica. "Si más atletas consiguen la marca exigida que plazas disponibles en una prueba, las plazas se otorgarán a aquellos que hayan conseguido los mejores resultados durante el periodo de clasificación", expresan en un comunicado.

Para los maratonianos, el periodo de clasificación abarcará desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 30 de abril de 2028 y para los 10.000, las combinadas, la marcha y los relevos el periodo de clasificación se abrirá el 19 de diciembre de este 2026.

El resto de las pruebas tendrá un periodo de clasificación comprendido entre el 19 de junio de 2027 y el 18 de junio de 2028.

La competición de atletismo de Los Ángeles 2028 se celebrará del 15 al 30 de julio en el Los Ángeles Memorial Coliseum.