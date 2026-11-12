Jueves, 12 de noviembre de 2026

Cali (Colombia). Los seleccionadores de Colombia, Néstor Lorenzo, y de Chile, Nicolás Córdova, ofrecen sendas ruedas de prensa antes de amistoso que les enfrenta este viernes en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad colombiana de Cali.

- También se enviará información de la preparación de otros amistosos: Argentina-Uruguay, Colombia-Chile, Perú-Bolvia y Ecuador-Costa Rica.

Madrid. Clasificadas ya matemáticamente para los cuartos de final tanto España como Portugal, las dos últimas jornadas de la Liga de Naciones abren una nueva era sin Cristiano Ronaldo, aún mantienen la clasificación pendiente de la Francia de Zinedine Zidane y miden el aprieto de Jürgen Klopp y Alemania, sin margen de error.

Redacción deportes. Se celebra el sorteo de las Finales ATP, que reunirá enTurín del 15 al 22 de noviembre a las ocho mejores raquetas de la temporada -Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe y Rafael Jodar-, que quedarán distribuidos en los grupos John McEnroe e Ivan Lendl y conocerán a sus primeros rivales en el torneo.

Redacción deportes. Las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula, cada una con una victoria y una derrota, se enfrentan este jueves respectivamente a la ucraniana Marta Kostyuk, derrotada en sus dos primeros choques, y la checa Lina Noskova, invicta en el arranque, en la tercera jornada del Grupo A de las Finales WTA, que se juegan en las canchas de Indian Wells (California, Estados Unidos).

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- Entrevista con Carlos Montero, entrenador de jóvenes jugadores y miembro del cuerpo técnico de la selección de México.

- NBA: Philadelphia 76ers-Toronto Raptors y Washington Wizards-Detroit Pistons (00.00 GMT del viernes), Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks (01.00) y Phoenix Suns-Charlotte Hornets (02.00).

- Santo Domingo. Leones del Escogido-Toros del Este (23.15 GMT), Águilas Cibaeñas-Tigres del Licey (23.30 GMT), Estrellas Orientales-Gigantes del Cibao (23.30 GMT).

- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunciará en una rueda de prensa la renovación de Lionel Scaloni como seleccionador de la Albiceleste hasta el Mundial de 2030. (FOTO VIDEO).

- Rueda de prensa del seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, en Cali antes del partido amistoso de este viernes ante Chile (21.40 GMT). (FOTO)

. Conferencia de prensa del seleccionador de Chile, Nicolás Córdova, en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali, sobre el amistoso de este viernes ante Colombia (00.00 GMT). (FOTO)

- Información de la preparación de los amistosos Argentina-Uruguay, Colombia-Chile, Perú-Bolvia y Ecuador-Costa Rica.

- Liga de Naciones CONCACAF: Bonaire-Cuba (21.00) y Curazao-Panamá (01.00).

- Liga de Naciones. Crónicas de los partidos Turquía-Bélgica (17.00 GMT) y Rep. Checa-España, en Praga; Italia-Francia e Inglaterra-Croacia (19.45).

. También se juegan los partidos Armenia-Chipre (17.00 GMT) y Albania-Finlandia, San Marino-Bielorrusia, Montenegro-Letonia (19.45).

- Final del DP World Tour, en los Jumeirah Golf Estates de Dubái (hasta 15).

- Sorteo de las Finales ATP, que se juegan en Turín (Italia) desde el domingo (11.00 GMT).

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15).

. Desde las 20.00 GMT: Marta Kostyuk (UKR)-Coco Gauff (USA) y Jessica Pegula (USA)-Linda Noskova (CZE).

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Redacción EFE Deportes

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