Baena: "Si se diera algún trato de favor a Lamine, todos los jugadores lo entenderíamos"

Baena se refirió a Lamine Yamal y a que De la Fuente le diera permiso para quedarse en Barcelona en la primera parte de la concentración del equipo español para recuperarse de sus molestias en la rodilla derecha en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes del último entrenamiento para preparar el partido ante Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid mañana, domingo.

"No ha tenido privilegios. Se quedó en Barcelona a hacerse pruebas. Está todo bien. Al final Lamine tiene muchísima repercusión y es nuestro mejor jugador. Pero si alguna vez hay alguna excepción que se tuviese que dar en caso de que hay que hacerle un trato de favor, pues se le podría dar. Lo entenderíamos. Pero nunca se ha dado y si se da, todos los jugadores lo entenderíamos", reflexionó Baena.

En opinión del centrocampista almeriense, España "nunca ha habido un jugador de la repercusión de Lamine", por lo que consideró comprensible que pudieran a ver ese trato preferencial.

"Para nosotros es muy importante, pero yo creo que Luis lo hubiese hecho con Lamine, conmigo, con cualquier jugador que esté en la plantilla. Es más el ruido que se da por fuera a lo que vivimos dentro", sostuvo.

España e Inglaterra son, según expuso Baena, las dos mejores selecciones y las que en mejor forma están, y destacó del conjunto británico la calidad de su técnico, el alemán Thomas Tuchel, y de sus jugadores, entre ellos, el ariete Harry Kane y el madridista Jude Bellingham.

"Son sus principales amenazas. Dos de los mejores jugadores del mundo en su posición, pero tienen un gran equipo, con grandísimos jugadores con muchísima calidad, que son muy rápidos al contraataque, con ese fútbol vertical que se juega en Inglaterra y que debemos de tener cuidado porque ya nos hicieron daño en Wembley", explicó.

Según el jugador del Atlético de Madrid, Kane "se merece" el Balón de Oro al haber sido también el Bota de Oro -máximo goleador- de la pasada temporada, aunque puntualizó que se lo hubiera concedido a Lamine Yamal o algún otro español.

Baena afirmó que está en el mejor momento de su carrera y agradeció la confianza que tienen en él el seleccionador, Luis de la Fuente, tras reconocer que fue al pasado Mundial a pesar de no haber tenido una buena temporada.

"Es entendible que la gente criticase un poco, entre comillas, la decisión del míster de llevarme. Había hecho una mala temporada. Yo siempre lo he reconocido, que no ha sido mi mejor temporada por varias circunstancias. Pero él siempre ha confiado en mí y yo siempre que he venido con él le he dado el cien por cien. Le he demostrado todo el fútbol que tengo, que hago buen grupo también, que eso para nosotros es muy importante", resaltó.