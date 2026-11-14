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Polideportivo
14 de noviembre de 2026 - 11:55

Dakar despide los Juegos de la Juventud con la incógnita de dónde y cómo serán en 2030

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Redacción deportes, 14 nov (EFE).- Los IV Juegos de la Juventud de Dakar, el primer evento olímpico de la historia celebrado en África, colgaron el telón ayer, viernes, después de dos semanas de competición y con la incertidumbre de dónde y cómo será la quinta edición, puesto que el Comité Olímpico Internacional (COI) tiene suspendido el proceso de elección de la próxima sede.

Por EFE
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El Comité Ejecutivo del COI decidió el pasado mes de mayo frenar los trámites para designar una nueva anfitriona, para lo que se han postulado Santiago de Chile, Asunción y Bangkok, algo que tendría que haber concretado este año.

El motivo es la necesidad de evaluar el futuro del evento dentro de la estrategia ‘Preparados para el futuro’, impulsada por la presidenta de la institución olímpica, la zimbabuense Kirsty Coventry, al asumir el cargo en junio del pasado año, con el objetivo de marcar los ejes fundamentales del movimiento olímpico hasta 2032.

En ese contexto, acordó suspender el debate sobre la futura sede de los Juegos de la Juventud para emprender una reflexión sobre el propósito del evento en el que compiten deportistas de entre 14 y 18 años.

"Tenemos que ser muy realistas en cuanto a lo que queremos que sean los Juegos de la Juventud", analizó Coventry ante los medios el pasado jueves en Diamniadio (Senegal).

Seis meses después de acordar la pausa, no hay pistas sobre cuando se conocerá el resultado del análisis con el que se pretende "desarrollar una visión sólida y unificada que inspire y motive a la juventud mundial en el deporte", según explicaron a EFE fuentes del COI.

"Este proceso continúa, y se esperan nuevos resultados en los próximos", añadieron desde la entidad con sede en Lausana (Suiza), que aprovechará los datos que ha dejado Dakar 2026 para fundamentar su revisión.

Aunque el COI asegura que mantiene su compromiso con los juegos juveniles, cuya próxima cita serán los de invierno en Dolomiti Valtellina, en los Alpes italianos, en 2028, la pausa del proceso ha alimentado la posibilidad de que se acometa un cambio de formato en una competición que no ha terminado de cumplir con las expectativas.

Las tres candidatas aguardan con cautela los próximos pasos que pueda dar la institución con sede en Lausana.

Desde el Comité Olímpico de Chile (Coch), su presidente, Miguel Ángel Mujica, considera comprensible la pausa acordada, al tiempo que subraya que la propuesta de Santiago sigue en pie al contar con buena parte de las instalaciones empleadas los Juegos Panamericanos de Santiago.

"Creemos tener una candidatura muy robusta. Nuestro país tiene cada vez más experiencia en eventos deportivos internacionales y contamos con toda la infraestructura necesaria para recibir los Juegos", expuso Mujica en declaraciones a EFE.

Chile optó por los Juegos de 2030 con Gabriel Boric como presidente y tras el cambio de mando, su sucesor, José Antonio Kast, el pasado mes de marzo confirmó el proyecto.

El Coch, que valora la comunicación "muy fluida" mantenida por el COI, permanece “muy atento a cualquier novedad” ante la posibilidad de que trascienda a finales de año o principios de 2027.

En similar posición está el Comité Olímpico Paraguayo (COP), que no ha recibido ninguna comunicación nueva, según detallaron a EFE fuentes de esta institución.

A la espera de noticias, Paraguay se ha visto conmocionada por la crisis del Ueno Bank, un banco muy ligado al fútbol del país y que ha llevado a Santiago Peña a renunciar como presidente.

El tercer actor en liza es Bangkok, que oficialmente mantiene su oferta, aunque algunos medios llegaron a publicar la retirada de la candidatura el pasado mes de mayo pocos días antes de conocerse la pausa del COI por razones presupuestarias.

La creación de los Juegos Olímpicos de la Juventud se aprobó en 2007 bajo la presidencia del belga Jacques Rogge con el fin de rejuvenecer la imagen de la marca olímpica y conectar con las nuevas generaciones, menos interesadas por el olimpismo debido al auge del ocio digital.

El COI también orientó el evento como un banco de pruebas para ensayar con nuevos deportes antes de incorporarlos a los Juegos sénior y de proporcionar a los jóvenes deportistas la posibilidad de una primera experiencia olímpica.

La nueva competición vio la luz en 2010 en Singapur, edición a la que sucedieron Nankin (China), en 2014 y Buenos Aires, en 2018, año en que se designó a Dakar como sede en 2022, si bien el impacto económico y social de la pandemia retrasó la cita cuatro años.

También se han celebrado desde 2012 de forma alterna cuatro ediciones de juegos juveniles de invierno.

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