De la Fuente: "Lamine Yamal está fantástico, en perfectas condiciones para jugar"

De la Fuente subrayó que Lamine Yamal "se ha recuperado plenamente" y, aunque no confirmó que saldrá de titular, dio por hecho que está disponible para salir de inicio ante los ingleses, en el último encuentro de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

"Está en perfectas condiciones. Ha recuperado fantásticamente bien. Le ha venido bien quitarse dos viajes duros, el frío, ha descansado mucho más. Ha venido en perfectas condiciones. Está para jugar sin ningún problema", explicó el seleccionador en la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes del último entrenamiento preparatorio ante Inglaterra.

De la Fuente remarcó que el partido ante Inglaterra es "uno de los mejores que se puede ver en el mundo, sino el mejor", al enfrentarse la campeona del mundo y europea y número uno del ránking FIFA contra la tercera y subcampeona continental, lo que "demuestra el tremendo potencial de ambas selecciones".

"A un partido puede ganar cualquiera. Estamos en el mejor momentos de las dos selecciones en mucho tiempo. Va a ser un partido dificilísimo", presagió.

Preguntado sobre la apuesta futbolística de España y el de Inglaterra, el técnico riojano opinó: "Me quedo con nuestro modelo, que es muy reconocido, muy identificado con los futbolistas, que están perfectamente cualificados para expresarse en la exigencia".

"El modelo inglés ha evolucionado también mucho en un tiempo, me parece también muy bueno, pero hay que tener ese tipo de futbolistas. Nosotros no podríamos jugar como Inglaterra, ni Inglaterra como España", reflexionó.

El seleccionador valoró la racha histórica de España de 43 partidos sin conocer la derrota, pero insistió en que es un equipo con "mucha ambición" que quiere seguir ganando. "Es como si fuera una final y es lo que nos hace ser muy ambiciosos. El margen de mejora es mucho, queda un recorrido grandísimo", añadió.

Aunque a España le vale el empate para quedar primera de grupo, De la Fuente descartó que su planteamiento sea amarrar ese resultado.

"Te garantizo que queremos ganar. Hay otro hito y es que llevamos doce partidos consecutivos ganados y queremos el trece. Ya sabéis lo que me gusta el trece. Queremos más, ganar y ganar. Es la única idea que tenemos", incidió.

En la comparativa entre el fútbol español e inglés, De la Fuente evaluó por qué Inglaterra, a pesar del potencial de su liga y de los grandes fichajes que hace cada temporada, no consigue ganar títulos a nivel de selección.

"No hay que confundir valor y precio. En España los veo mejores. Cada uno en su mercado puede marcar los precios. Cuando tienen muchas expectativas, no consigues resultados, tienes muy buenos jugadores y no consigues títulos, empiezas a tener dudas de si el camino que estás siguiendo ese", comentó.

A su juicio, la inglesa es una "gran selección, con grandes jugadores", que es subcampeona europea y quedo tercera en el pasado Mundial que ganó España.