Domingo, 15 de noviembre de 2026

Ciudad de Panamá. Partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf entre Panamá y Curazao en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez a partir de las 18.00 horas (23.00 GMT)

Turín (Italia). Comienza en el Inalpi Arena de Turín (Italia) la fase de grupos de las Finales de la ATP que cerrarán la temporada tenística con los dos primeros partidos, los que enfrentan al alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, con al español Rafa Jodar y al estadounidense Ben Shelton con el francés Arthur Fils. Información de Carlos Expósito.

Redacción deportes. El español Eugenio López Chacarra y el norirlandés Rory McIlroy se juegan en la última jornada del torneo de Dubai acabar la temporada como número uno del DP World Tour. Llegan empatados a 211 golpes en la cuarta plaza y de mantenerse la igualdad alcanzaría el objetivo el madrileño e impediría la octava corona del segundo mejor jugador de la clasificación mundial.

- NBA (-1 GMT): Philadelphia 76ers-Indiana Pacers (19.00), Phoenix Suns-Los Angeles Lakers (22.00), Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets (22.30), Utah Jazz-San Antonio Spurs (23.00), Boston Celtics-Dallas Mavericks y Toronto Raptors-New York Knicks (00.00), Washington Wizards-Houston Rockets (01.00), Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks (02.00) y Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder (03.00).

- España. Liga Endesa. 8ª jornada (FOTO)(-1 GMT): iLERNA Lleida-Kids&Us Manresa y Valencia Basket-Leyma Coruña (12.00), Unicaja-FIATC Girona (12.30), Barça-Monbús Obradoiro (17.00), Surne Bilbao Basket-UCAM Murcia (18.00) y Kosner Baskonia-Real Madrid (19.00).

- Ciclocross Trofeo Hamme-Zogge (Bélgica).

- Copa del Mundo. Eslalon masculino en Levi (Finlandia)

- Liga de Naciones (FOTO). Crónicas de los partidos España-Inglaterra, en Madrid; y Francia-Turquía, Bélgica-Italia y Croacia-Rep. Checa (19.45 GMT). También se juegan los partidos Chipre-Montenegro, Letonia-Armenia (14.00 GMT), Finlandia-San Marino, Bielorrusia-Albania (17.00 GMT).

- Liga de Naciones CONCACAF: Panamá-Curazao (FOTO).

- Copa Intercontinental, en Pato Branco (Brasil). (hasta 19)(-1 GMT). Sporting-Bintang Timur Surabaya (21.00) e Illes Balears Palma-AlUla (00.00 GMT).

- Final del DP World Tour, en los Jumeirah Golf Estates de Dubái (hasta 15)(FOTO).

- Finales ATP, en Turín (Italia) (hasta 22). Fase de grupos: Alexander Zverev (ALE)-Rafa Jódar (ESP)(no antes de las 13.00 GMT) y Ben Shelton (EE.UU.)-Arthur Fils (FRA)(no antes de las 19.30 GMT)(FOTO). Información de Carlos Expósito

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU). Final.

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Redacción EFE Deportes

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