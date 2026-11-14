Granollers y Zeballos afrontan "con ilusión" las Finales ATP de Turín

"Sabemos que tenemos que ofrecer un gran nivel para tener posibilidades. Al final hay que ponerse objetivos, ¿no? Tener ilusiones por conseguir nuevas cosas", dijo el tenista a la prensa española presente en la ciudad italiana, entre ellos EFE.

El catalán aseguró que, pese a que después del Abierto de Estados Unidos tuvieron "problemillas" que solucionaron "cada uno en casa", volvieron a competir juntos en París y llegan "con las pilas cargadas".

"Es la séptima vez que jugamos con Horacio, hemos estado una vez en la final, dos en semis, o sea, cerquita y, bueno, ojalá esta vez podamos conseguirlo, pero bueno, vamos a empezar solo por el primer partido, que aquí los partidos son muy complicados", agregó.

Granollers también hizo referencia a la Copa Davis, que tendrá lugar después de las Finales ATP y en la que estará presente representando a España: "Obviamente es una competición que me gusta jugar", recalcó.

Sobre el buen estado del tenis español, el catalán subrayó que España "tiene un gran futuro en el tenis y gran presente", un hecho que hay que valorar "porque no es fácil conseguir eso".

"Al final, después de Rafa Nadal ha salido un chico de Murcia que realmente es un auténtico fenómeno (en referencia a Carlos Alcaraz). Y ahora, con Rafa Jódar, que es el chico que más rápido de la historia se ha puesto top ten, tiene un gran futuro", apostilló.

Por su parte, el argentino Zeballos manifestó que todos los partidos "son finales". "Cada partido siempre se define en pequeños detalles, y más cuando juegas con siete parejas que son las mejores del año", recalcó.

"Uno trata de enfocarse en el trabajo que puede hacer uno y quedarse tranquilo con eso. Obviamente hay que salir a ganar con todo y después quedarse tranquilo sabiendo que dio todo", añadió.

Al ser preguntado sobre qué supondría para él conquistar la Copa de Maestros, respondió que "algo hermoso".

"Es uno de los objetivos que uno se pone cuando llega a un lugar así. Tratar de mantener esos objetivos, de decir: ¿qué puedo hacer más, más y más? Es muy importante para ti cada día salir a la cancha a dar lo mejor de uno y especialmente en cada entrenamiento. Uno siempre tiene que tener esas ilusiones y obviamente eso es una ilusión", concluyó.

La pareja se juega un billete a semifinales contra Christian Harrison y Neal Skupski, los anfitriones Simone Bolelli y Andrea Vavassori, y Kevin Krawietz y Tim Pütz, ganadores en 2024.