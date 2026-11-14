Hugo González presenta su candidatura al podio en los próximos Mundiales

Un registro que permitió a González, que revalidó el titulo de campeón de España que conquistó el pasado año en Barcelona, rebajar en 1.38 segundos la legendaria plusmarca nacional de Aschwin Wildeboer vigente desde el lejanísimo año 2008 con un crono de 1:49.22.

Suculento 'mordisco' que permitió al balear, campeón del mundo de la distancia en piscina larga en el año 2024 en Doha, auparse a la segunda plaza de la clasificación mundial de año sólo por detrás del estadounidense Gabriel Jett, que lidera la tabla con un registro de 1:47.75 minutos.

La mejor muestra posible del excelente momento de forma por el que atraviesa el nadador del CN.Terrassa, que con el billete ya asegurado para la cita mundialista, ha aprovechado estos Nacionales para ponerse a prueba.

Si en la primera jornada Hugo González, doble finalista en los pasados Juegos Olímpicos de París, se atrevió a participar y con un más que notable rendimiento en los 400 libre, el viernes plantó cara a un desatado Luca Hoek en la final de los 100 libre.

Probaturas destinadas a llegar en las mejores condiciones posibles a la final de los 200 espalda en las que debía enfrentarse a rivales de la talla del irlandés John Shortt, vigente campeón de Europa y plusmarquista mundial júnior.

Una circunstancia que llevó a Hugo González a renunciar a participar en la final de los 100 mariposa, para la que se había clasificado con el tercer mejor tiempo de todos los participantes, programa apenas un cuarto de hora antes del inicio de la final de los 200 espalda.

Decisión que no pudo ser más acertada, ya que fresco, el nadador balear se situó desde el inicio de la prueba en una primera posición que Hugo González ya no abandonaría hasta el final.

Poco importó la presión a la que le sometió el irlandés Shortt, que a falta de los 50 últimos metros se situó a tan sólo 30 centésimas del español, que voló en los dos largos finales, especialmente en el último, que Hugo González completó en unos espectaculares 13.48 segundos.

Un frenético bracear que permitió al mallorquín, que aventajó en más de un segundo a Shortt, pulverizar el récord de España y presentar su candidatura al podio en los Mundiales de Pekín.

Cita universal en la que también estará el riojano Iván Martínez Sota que logró la mínima requerida -1:51.28- para acudir a la capital china, tras concluir tercero en la final de los 200 espalda con un crono de 1:50.16 minutos.

Un billete que sumar al que Martínez Sota, que cumplió 21 años el pasado mes de junio, ya logró el jueves al imponerse en la final de los 100 espalda con un registro de 50.11 segundos.

Mundiales de piscina corta en los que finalmente no estará Carmen Weiler, vigente campeona de Europa, tras imponerse en la final de los 200 espalda con un crono de 2:05.37 minutos.

Setenta y cinco centésimas más que el tiempo -2:04.62- exigido por la Federación Española para acudir a la capital china.

Un marca que, a priori, parecía más que factible para Weiler, que entrena en Estados Unidos a las órdenes del español Sergi López, que posee el récord de España con un tiempo de 2:01.66 minutos.

Pero Weiler, que ya se perdió este verano los Europeos de piscina larga disputados en París aquejada de una dolencia en los hombros, no parece haber llegado en su mejor momento a estos Nacionales como ya dejó entrever el jueves en los 100 espalda, la otra prueba en la que compitió en Madrid.

Todo lo contrario que la jovencísima Irene González, de tan sólo 16 años, que contabilizó su cuarto oro en estos Nacionales, tras imponerse en la final de los 100 mariposa con un tiempo de 57.82 segundos.

Un registro que dejó a la turolense a 5 centésimas del récord de España que ella misma estableció el pasado mes de julio en Sabadell con una marca de 57.77 segundos.

El único objetivo factible en una final, a la que Ciércoles llegaba ya con un puesto seguro en el equipo mundialista, ya que para lograr la mínima establecida por la Federación -56.26- había que rebajar en un segundo y medio la plusmarca nacional.

Una medalla de oro que no pudo conquistar el tarraconense Carles Coll en la final de los 50 braza, tras volver a verse sorprendido, como ya ocurrió en las prelimiares de la mañana, por su compañero de equipo Eudald Tarrats, que se impuso con un crono de 26.41 segundos, 24 centésimas menos que Coll, segundo con un registro de 26.65.