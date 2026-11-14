Jódar entrena con Medvedev antes de su estreno en las Finales ATP de Turín

El tenista madrileño, que hizo historia como el primero en clasificar al torneo, también conocido como Copa de Maestros, en su primer año como profesional, compartió un set de entrenamiento con el ruso, que regresa a una competición que conquistó hace seis años después de perderse la edición del año pasado.

Ambos están encuadrados en grupos distintos; Jódar abre el torneo este domingo contra el alemán Alexander Zverev y posteriormente se medirá al estadounidense Ben Shelton y al francés Arthur Fils.

Medvedev, por su parte, comienza su participación en este torneo el lunes ante el italiano Flavio Cobolli -único local tras la ausencia de Jannik Sinner por lesión-, el estadounidense Frances Tiafoe y Alcaraz.

El duelo de práctica tuvo lugar en la pista central del Inalpi Arena de Turín (norte de Italia), que este sábado acogió a cientos de personas que pudieron observar los entrenamientos de los distintos tenistas, entre ellos Alcaraz, Ben Shelton, Cobolli o Arthur Fils, además de los doblistas Marcel Granollers y Horacio Zeballos.