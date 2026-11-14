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Polideportivo
14 de noviembre de 2026 - 10:25

La alemana Aicher se impone en el eslalon de Levi (Finlandia)

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- La alemana Emma Aicher venció este sábado en el primer eslalon de la temporada en la Copa del Mundo de esquí alpino, disputado en Levi (Finlandia), donde impuso su precisión y regularidad.

Por EFE
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La esquiadora germana -nacida en Sundsvall, Suecia-, triple medallista olímpica y bronce mundialista por equipos mixtos, no había ganado aún en esta especialidad y por fin encontró la vía para festejar un triunfo en la prueba técnica justo un día después de su 23.º cumpleaños.

En la primera manga, que afrontó con el dorsal 1, fue la más rápida con un crono de 55.74, lo que le otorgó 0.36 de ventaja sobre la albanesa Lara Colturi, 0.88 sobre la croata Zrinka Ljutic y 1.02 sobre la suiza Camille Rast, subcampeona la pasada temporada de la especialidad.

En la segunda bajada soportó como una veterana toda la presión que había sobre ella. Pese a su juventud, supo manejar los nervios. Colturi se acababa de poner en cabeza justo antes de su turno y rozaba la primera victoria de su carrera en la Copa del Mundo.

La alemana, brava, no defraudó y con un parcial de 56.88 en el segundo recorrido acumuló un total de 1:52.62 que le otorgó la victoria con 0.43 de ventaja sobre Colturi y 0.50 respecto a la austríaca Katharina Truppe (la mejor en esta segunda manga), que completaron el podio.

Aicher, por lo tanto, encabeza la clasificación de eslalon y pasa al primer puesto de la general global igualada con Colturi a 160 puntos, 60 más que la estadounidense Paula Moltzan, que ganó a finales de octubre la prueba inaugural de la temporada, el gigante de Sölden (Austria).

La Copa del Mundo femenina tendrá su tercer capítulo el próximo sábado con un nuevo eslalon, esta vez en Gurgl (Austria).

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