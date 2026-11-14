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Polideportivo
14 de noviembre de 2026 - 12:40

La Maratón Internacional de Panamá celebra sus 50 años con récord de inscritos

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Ciudad de Panamá, 14 nov (EFE).- La Maratón Internacional de Panamá celebra este domingo su 50.º aniversario con una participación récord de 5.000 corredores, un crecimiento respecto a los 3.700 inscritos del año pasado, en una edición que busca reforzar el impacto turístico y económico de la prueba en el país.

Por EFE
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El organizador de la carrera, Gregorio Miró, expresó a EFE que "el 48 % de los participantes inscritos son extranjeros", una cifra que considera significativa por el movimiento económico que genera en la actividad hotelera y otros servicios vinculados al turismo.

"Para nosotros es un éxito. Reunir 5.000 personas es un éxito para Panamá y es un éxito para la economía", señaló Miró, quien indicó que la competencia cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo.

Colombia será el país con mayor representación internacional, con unos 900 corredores, frente a los 300 que participaron el año pasado.

Después aparecen El Salvador y otras naciones centroamericanas y suramericanas, mientras que también habrá atletas procedentes de España, Francia y otros países europeos.

Miró explicó que la participación europea ha sido menor que en la edición anterior, cuando llegaron cerca de 200 corredores de distintos países, debido principalmente al "encarecimiento de los boletos aéreos y al aumento general de los costos de viaje".

La organización dispondrá de cerca de 35.000 dólares en premios en efectivo para los participantes y tendrá como principal representante panameño al maratonista olímpico Jorge Castelblanco, ganador de las cuatro últimas ediciones de la maratón panameña.

En materia de seguridad y logística, Miró señaló que se dispondrá de cinco ambulancias y de un vehículo especial que acompañará el recorrido para suministrar hielo y asistencia a los corredores, ante las condiciones de calor y humedad que caracterizan la prueba.

Asimismo, anunció que las vías comprendidas en el recorrido de la maratón serán cerradas desde la madrugada del domingo, con el propósito de garantizar la seguridad de los participantes y facilitar los trabajos de montaje de la infraestructura en las calles.

La carrera también ofrece la posibilidad de obtener marcas clasificatorias para la Maratón de Boston, al estar vinculada a organizaciones internacionales del atletismo como la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS) y World Athletics.

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