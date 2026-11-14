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Polideportivo
14 de noviembre de 2026 - 10:05

Malagò y Galliani se jugarán la presidencia de la Federación Italiana de Fútbol

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Roma, 14 nov (EFE).- Giovanni Malagò y Adriano Galliani se jugarán en las elecciones del próximo 14 de diciembre la presidencia de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), después de que el organismo aceptara este sábado sus candidaturas y ambos presentaran sus respectivos programas.

Por EFE
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Para los cargos como consejero federal se postularon también el exfutbolista y leyenda del Juventus Giorgio Chiellini y los presidentes de Inter de Milan y Lazio, Giuseppe Marotta y Claudio Lotito, respectivamente.

Malagò fue elegido presidente el pasado 22 de junio con el 68,58 % de los votos; sin embargo, debido a irregularidades en su registro federativo al presentar la candidatura, el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), que controla la FIGC, intervino la federación y anunció nuevas elecciones para final de año.

El electo presidente quedó al frente de forma interina y el Consejo Federal quedó limitado a la administración ordinaria y, según se vislumbró entonces, Malagò apuntaba a ser el único candidato en la carrera a la presidencia.

Pero de forma sorpresiva, el 29 de octubre de 2026, la Asociación Italiana de Futbolistas y la de Entrenadores presentaron la candidatura de Adriano Galliani, figura histórica en la estructura del fútbol italiano, que fue máximo dirigente del Milan.

La pugna entre ambos se enmarca en una crisis tras la dimisión de Gabriele Gravina, que dejó el cargo después de que Italia quedara fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, y tras el desencuentro entre Malagò y el ex director deportivo, Paolo Maldini, que dimitió después de su incapacidad para nombrar un nuevo entrenador tras el no de Pep Guardiola y de Andrea Pirlo.

Tanto Malagò como Galliani presentaron este sábado sus correspondientes programas.

El del actual presidente interino se asemeja mucho al que presentó en junio de 2026; consta de 26 páginas centradas en modernización estructural, sostenibilidad financiera, reforma de estadios, mejora de ingresos audiovisuales, digitalización y apoyo al talento joven.

Galliani, por su parte, hizo público un documento de 60 páginas, más del doble que su competidor, en el que plantea "un proyecto compartido para hacer que el fútbol italiano sea más competitivo".

En su programa, en el que resume también su trayectoria como dirigente deportivo, hace hincapié en la revalorización del talento italiano -uno de los puntos débiles en el 'calcio'-, en fortalecer el fútbol base, una formación de calidad para los árbitros y un desarrollo sólido en infraestructuras con motivo de la Eurocopa 2032, que Italia organiza junto a Turquía.

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