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Polideportivo
14 de noviembre de 2026 - 15:40

Ronaldinho entrena con el Ravena, de la Serie C, en la víspera de su regreso al fútbol

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Roma, 14 nov (EFE).- El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho entrenó este sábado con el Ravena, equipo de la Serie C italiana con el que regresará once años después al fútbol profesional, en una sesión en la que exhibió algunos de los destellos de calidad que marcaron su carrera.

Por EFE
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Ronaldinho se unió a sus nuevos compañeros para preparar el derbi de este domingo contra el Forlì, que se disputará a las 17:30 hora local (-1 GMT) en el Estadio Bruno Benelli, y que levantó mucha expectación entre los aficionados ya que supone el regreso del mítico jugador a un campo de fútbol, después de disputar sus últimos minutos como profesional en 2015 con el Fluminense.

Durante el entrenamiento, según compartió en sus redes sociales tanto el jugador como el club italiano, Ronaldinho regaló algunos detalles de calidad que le convirtieron en uno de los referentes del fútbol mundial.

Una multitud se reunió en el centro deportivo del equipo para poder ver de cerca al ganador del Balón de Oro en 2005, que anunció el pasado mes de junio que a sus 46 años regresaba al fútbol de la mano del Ravena, presidido por Ignazio Cipriani, con quien 'Dinho' mantiene una relación estrecha.

Se espera que asistan al menos 6.400 espectadores al encuentro, gracias a las 1.800 butacas adicionales habilitadas por el club en vista de la expectación generada por Ronaldinho en la ciudad.

El entrenador del Ravena, Andrea Mandorlini, exjugador del Inter de Milan, adelantó este sábado que Ronaldinho será titular y permanecerá en el campo el mayor tiempo posible, según recogieron medios locales.

El mítico jugador de 'La Canarinha' aterrizó en la ciudad de la región de Emilia-Romaña, situada a 75 kilómetros de Bolonia, el pasado viernes, cuando fue recibido por Cipriani.

El propio Ronaldinho explicó que su motivación es volver a sentir la alegría del fútbol, competir otra vez, ilusionar a sus compañeros y ayudar al equipo. En su presentación llegó a decir que quería “ganar” y hacer una temporada “espectacular”.

Su llegada al equipo italiano responde sobre todo a una estrategia comercial, de promoción y de expansión internacional de la marca del club.

El presidente, con quien Ronaldinho mantiene una buena relación, impulsa un proyecto para dar más proyección al Ravena y situarlo más allá del fútbol, también en ámbitos como la cultura, la moda y la identidad contemporánea.

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