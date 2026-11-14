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Polideportivo
14 de noviembre de 2026 - 10:05

Sábado, 14 de noviembre de 2026

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Redacción deportes. Portugal ya clasificada y sin Cristiano Ronaldo, recibe en el Municipal de Braga a Dinamarca en la quinta jornada del grupo A4 de la Liga de Naciones, un encuentro en el que el cuadro nórdico necesita la victoria para no ver peligrar el pase, al que aspiran también Noruega y Gales, que se miden en el Cardiff City Stadium.

Por EFE
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Redacción deportes. La selección brasileña se enfrenta este sábado a Japón en el estadio Nacional de Singapur en un encuentro en el que quiere mantener la buena racha y la capacidad goleadora de sus últimos encuentros ante un sólido rival que le ya le hizo sufrir en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

- Además, la selección de Venezuela se enfrenta a la del País Vasco en Bilbao

Redacción Deportes. El estadio Parque Sabina de Kingston (Jamaica) acoge este sábado dos partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf entre las selecciones de Haití y Estados Unidos, primero y con el atractivo de que es el inicio de la despedida del argentino Mauricio Pochettino del banquillo norteamericano, y Jamaica y México, después, para completar la primera vuelta de la competición.

Turín (Italia). La pista dura del emblemático Inalpi Arena de Turín (Italia) acoge desde este domingo la 57ª edición de las Finales ATP, marcada por el hambre de Carlos Alcaraz por ganar uno de los pocos trofeos que le faltan, por el debut de Rafa Jódar, la ausencia de Jannik Sinner y la aspiración del número uno, Alexander Zverev, de volver a conquistar la Copa de Maestros. Por Carlos Expósito

Redacción deportes. La checa Linda Noskova, número 8 del mundo, se mide en semifinales de las Finales de la WTA a la ganadora del partido que enfrenta a la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.1) y la ucraniana Elina Svitolina (n.6) en una jornada de sábado en la que también lucharán por un puesto en la final en las canchas de Indian Wells (California, Estados Unidos) la rusa Mirra Andreeva (n.3) y la estadounidense Jessica Pegula.

Redacción deportes. El argentino Thiago Agustín Tirante, verdugo en semifinales del chileno Alejandro Tabilo, disputa la primera final de su carrera en el circuito ATP en el Abierto de Estocolmo, en la que se enfrenta al primer favorito, el estadounidense Taylor Fritz.

- España. Liga Endesa. 8ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Río Breogán-San Pablo Burgos (18.00), MoraBanc Andorra-La Laguna Tenerife (19.30) y Joventut-Casademont Zaragoza (21.00).

- Ciclocross Superprestigio. Prueba de Merksplas (Bélgica).

- Copa del Mundo .Eslalon femenino en Levi (Finlandia)

- Liga de Naciones. Crónicas de los partidos Noruega-Gales (17.00 GMT) y Portugal-Dinamarca (FOTO)(19.45 GMT).

. También se juegan los partidos: Kosovo-Israel, Georgia-Hungría, Irlanda del Norte-Ucrania, Austria-Irlanda, Suecia-Bosnia y Herzegovina, Rumanía-Polonia.

- Liga Naciones CONCACAF (-1 GMT): Haití-EEUU (22.30)(FOTO), Jamaica-México (2.00), San Vicente y Granadinas-Belice (01.00).

- Boca Juniors y Banfield disputan una de las semifinales de la Copa Argentina. (FOTO)

- Copa Intercontinental, en Pato Branco (Brasil). (hasta 19). Carlos Barbosa-Bitang Timur Surabaya (20.00 GMT), Pato-Al Ula (00.00 GMT).

- Final del DP World Tour, en los Jumeirah Golf Estates de Dubái (hasta 15)(FOTO).

- Los IV Juegos de la Juventud de Dakar, el primer evento olímpico de la historia celebrado en África, echa el telón después de dos semanas de competición y con la incertidumbre planeando sobre le sede de la próxima edición. (FOTO)

- Copa de las Naciones. 5ª jornada: España-Chile, en Leganés (Madrid) (16:00 GMT)

- Previa de las Finales ATP de Turín (Italia). Información de Carlos Expósito

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15). Semifinales: Jessica Pegula-Mirra Andreeva y Linda Noskova-Elina Svitolina

- Torneo ATP 250 de Estocolmo. Final: Taylor Fritz (USA, 1)-Thiago Agustín Tirante (ARG).

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Redacción EFE Deportes    

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