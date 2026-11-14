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Polideportivo
14 de noviembre de 2026 - 14:10

Teddy Riner se desmarca de Macron tras anunciar su candidatura a la presidencia francesa

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París, 14 nov (EFE).- El judoka francés Teddy Riner, cinco veces campeón olímpico y uno de los grandes referentes de este deporte, calificó este sábado de "beso envenenado" las felicitaciones del presidente Emmanuel Macron por su entrada en la carrera hacia el Elíseo y aseguró que no es "macronista".

Por EFE
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"Como deportista que ha hecho brillar a su manera la bandera francesa, siempre ha sido un honor que el presidente me recibiera. Ahora bien, no soy el enviado del presidente, no soy un macronista", subrayó Riner durante una visita al Salón 'Made in France' (Fabricado en Francia), donde compareció ante numerosos periodistas.

"Diría que, si tuviera que definir las felicitaciones del presidente, serían como un beso envenenado", añadió, añadiendo que no mantiene "en absoluto" contacto con Macron.

El deportista trata de este modo de desmarcarse del presidente, después de que este se declarara "muy contento" por su candidatura y dijera que la entrada de un gran campeón en el debate político "solo puede aportar algo al país".

Riner, que sorprendió el pasado lunes al anunciar su intención de presentarse a las elecciones presidenciales, ha recibido críticas de distintos sectores políticos que ven en su candidatura una posible prolongación de las políticas del actual presidente.

Su afirmación de que "no es ni derechas ni de izquierdas" y algunas de sus primeras propuestas, como su deseo de llevar a cabo una reforma de las pensiones, han alimentado las comparaciones con Macron.

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