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Polideportivo
14 de noviembre de 2026 - 12:30

Vandeputte se impone en Merksplas y Felipe Orts tercero

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Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El belga Niels Vandeputte impuso su velocidad en el esprint ante su compatriota Joran Wyseure en la prueba del Superprestigio de ciclocross, en la que el español Felipe Orts brilló hasta concluir en la tercera plaza.

Por EFE
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Una prueba vibrante, con numerosas caídas y contingencias en el tramo artificial de arena, Vandeputte consiguió su primer triunfo en el circuito esta temporada con una punta de velocidad terminal espectacular para ganar con un crono de 1h02:24, el mismo que Wyseure.

Felipe Orts supo jugar sus bazas en todo momento y en la última vuelta avanzó hasta alcanzar al dúo cabecero, pero no tuvo opciones en el esprint. No obstante, se hizo con un tercer puesto de mucho valor. El español es segundo en la general del Superprestigio a ocho puntos de Wyseure e igualado con el suizo Kevin Kuhn.

En la prueba femenina se impuso la neerlandesa Lucinda Brand por delante de su compatriota Inge van der Heijden.

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