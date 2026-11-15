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Polideportivo
15 de noviembre de 2026 - 06:10

De Frutos, Jacobo Ramón, Roberto Fernández y Valles, descartes de España ante Inglaterra

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Madrid, 15 nov (EFE).- Los jugadores Jorge de Frutos, Roberto Fernández, Jacobo Ramón y el portero Álvaro Valles son los descartes del seleccionador, Luis de la Fuente, para el partido de la Liga de Naciones, que este domingo España juega contra Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid.

Por EFE
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A ellos se les suma Alejandro Grimaldo, que salió ayer de la concentración aquejado de gripe.

Çon la incorporación de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal a la lista tras su ausencia ante la República Checa el pasado jueves, De la Fuente ha optado por dejar sin dorsal a dos delanteros, como el rayista De Frutos y el espanyolista Roberto Fernández.

El regreso de Aymeric Laporte al centro de la defensa hace que salga de la convocatoria Jacobo Ramón y Valles vuelve a ejercer como cuarto portero, por lo que se queda fuera, como ocurrió en Praga, informa la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Lamine Yamal recupera el dorsal número 10, que ante la República Checa vistió Víctor Muñoz y Oyarzabal recupera el 21.

En el encuentro ante República Checa, los descartados fueron Nico Williams, Laporte y Valles.

Grimaldo abandonó ayer la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas por un proceso vírico.

España e Inglaterra se juegan el liderato del grupo A3, ya que los de Luis de la Fuente acumulan 15 puntos con una marca perfecta de cinco triunfos en otras tantas fechas, mientras que los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel son segundos, con 12, con una sola derrota (2-3), precisamente ante la selección campeona del mundo.

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