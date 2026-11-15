Finales ATP reparten 14,28 millones de euros en premios, 4,69 para el campeón invicto

El ganador de las Finales ATP que no consiga completar la competición sin derrotas recibirá 2.412.000 dólares (2.188.349 euros) por el título, a los que se sumarán los premios correspondientes a los partidos ganados durante la fase de grupos y las semifinales.

Lea más: Svitolina y Andreeva definen el título de las Finales de la WTA

En individuales, la participación en la fase de grupos está remunerada con 338.000 dólares (306.659 euros), mientras que cada victoria en esta ronda supone otros 405.000 (367.446 euros).

El triunfo en semifinales está dotado con 1.206.000 dólares (1.094.174 euros) y el de la final, con 2.412.000 (2.188.349 euros).

En dobles, los premios se establecen por pareja. La participación en la fase de grupos supone 134.200 dólares (121.756 euros), cada victoria en esta ronda está remunerada con 96.600 (87.642 euros), el triunfo en semifinales con 178.500 (161.948 euros) y el título con 356.800 (323.716 euros).

La pareja que complete el torneo invicta recibirá 959.300 dólares (870.349 euros).

La competición también repartirá puntos para la clasificación ATP: 200 por cada victoria en la fase de grupos, 400 por ganar las semifinales y 500 por imponerse en la final.

El campeón individual invicto podrá sumar un máximo de 1.500 puntos.

La también conocida como Copa de Maestros comienza este domingo en Turín (norte de Italia), con los duelos entre Alexander Zverev y Rafael Jódar (10:00 de Paraguay), y luego Ben Shelton contra Arthur Fils (16:30).