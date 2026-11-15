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Polideportivo
15 de noviembre de 2026 - 06:25

Paul Seixas gana el Criterium de Saitama por delante de Brandon McNulty

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Redacción deportes, 15 nov (EFE).- El francés Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM), ganador del Giro de Lombardía, se llevó la victoria este domingo en el Critérium de Saitama (Japón), organizado por el Tour de Francia, por delante del campeón del mundo, el británico Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG), sobre un recorrido urbano de 63 kilómetros.

Por EFE
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Con el objetivo de expandir el ciclismo en Asia y que los aficionados de Japón puedan disfrutar de algunos de los mejores corredores del mundo de cerca, el Criterium de Saitama cumplió su cometido, dada la expectación que se vivió en las calles de la ciudad nipona y en los diferentes eventos organizados alrededor de la prueba deportiva.

Sobre el asfalto, el más rápido en completar las 17 vueltas del circuito urbano fue el joven Paul Seixas, de 20 años y cuarto en el último Tour de Francia, que paró el crono en 1h37:55, seguido de McNulty, segundo, y del noruego con ascendencia japonesa Torstein Traeen (Uno-X Mobility), tercero.

"Ha sido una gran victoria. Es un buen resultado en países donde nunca antes había competido y es un placer descubrirlos. Estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de visitar nuevos países con mis amigos. Podremos volver a casa con la cabeza llena de recuerdos", dijo Seixas, que hace unos días fue segundo en el Criterium de Singapur.

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