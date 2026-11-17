Precisamente, en una rueda de prensa para dar a conocer el documento, la vicepresidenta de la Comisión para Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación, Roxana Mînzatu, defendió que hacer deporte "no debería depender" de la situación económica de las familias.

"El modelo deportivo europeo debe ampliar el acceso al deporte y garantizar que los atletas, entrenadores y otros profesionales tengan unas condiciones de trabajo justas y una voz más fuerte en las decisiones que les afectan", insistió.

El documento estratégico, con el que Bruselas señala el rumbo que considera que debe seguir el deporte europeo quince años después del último texto similar, establece doce acciones concretas para reforzar el modelo de deporte europeo y prepararlo para los retos futuros, organizadas en torno a tres prioridades detectadas por la Comisión: gobernanza, sostenibilidad y solidaridad y deporte y sociedad.

En cuanto a la primera de ellas, Bruselas estableció que un 'EU Sportwatch' (observatorio deportivo de la UE) independiente publicará un informe periódico sobre la situación del deporte en Europa con análisis y recomendaciones, y hará un seguimiento de las prácticas de gobernanza en el sector.

Respecto a la segunda prioridad, la CE estudiará el flujo de ingresos entre el deporte de élite y de base y entre diferentes disciplinas, con el objetivo de reforzar la solidaridad en el ecosistema deportivo.

A su vez, propondrá más apoyo a los voluntarios en el deporte y una reducción de la carga administrativa para los clubes gestionados por voluntarios.

Por otra parte, Bruselas espera reforzar la protección de los consumidores en línea -garantizando una venta transparente de entradas por internet- a través de la Ley de Equidad Digital (DFA, por sus siglas en inglés), la propuesta legislativa que presentó la semana pasada con el objetivo, entre otros, de poner coto a los trucos que empujan a comprar, suscribirse o seguir deslizando el dedo en internet.

De hecho, la propuesta de Ley de Equidad Digital prevé convertir en reglamento, directamente aplicable en los Veintisiete, la directiva europea de prácticas comerciales desleales -la norma de 2005 que prohíbe las prácticas engañosas o agresivas con el consumidor- con el fin de adaptar las reglas de consumo a la evolución tecnológica y del comercio en línea.

Igualmente, la Coalición para las Inversiones Estratégicas en el Deporte ayudará a planificar inversiones atendiendo a las necesidades en infraestructuras, para que el ejercicio físico sea inclusivo, accesible y sostenible.

Otra de las medidas previstas por el plan europeo pasa por reforzar, a través de un grupo de expertos, la protección contra los abusos, el acoso y la discriminación en el ámbito del deporte.

En Europa, el deporte representa el 3,4 % del PIB y supone 6 millones de puestos de trabajo.