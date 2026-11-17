"En principio no hay ningún problema físico que sea grave y que vaya a estar más tiempo sin poder competir. A todos los jugadores les pasa, que no siempre están al cien por cien, pero claro, cuando le pasa a un jugador en un torneo como este, pues es evidente que mucha gente pregunte y se preocupe, sobre todo por el tema de la competición que hay la semana que viene (la Copa Davis)", afirmó.

"Quiero mostrar tranquilidad y que eso es normal, que algunos días no estés bien, pero al final cuando estás tan expuesto, pues es más difícil ocultarlo. Puede pasar y no significa que porque hoy me haya pasado, me vaya a pasar el jueves o me vaya a pasar la semana que viene, sino que, bueno, pues son cosas que pasan", agregó en rueda de prensa.

El tenista, que perdió su segundo partido de la también conocida como Copa de Maestros y se complicaron sus opciones de clasificar a las semifinales, expresó que está "contento" de que no le haya pasado "muchas veces este año". "No somos robots, a veces fallamos y no hay que preocuparse de más", apostilló.

"Durante el partido fue duro, obviamente, porque no podía… Sentía que, ya sabes, no podía competir, que físicamente hoy no estaba al nivel necesario, especialmente en los dos últimos sets. Pero bueno, estas cosas pasan. Nos ha pasado a todos los que estamos en el circuito, porque jugamos muchísimos partidos", reiteró.

El joven madrileño, que disputa la competición por primera vez en su carrera y se convirtió en el primero en la historia del tenis en hacerlo en su primer año como profesional, subrayó que intentó gestionar "de la mejor manera posible" el bajón físico y que intentará analizar lo que pasó y cómo su cuerpo reaccionó.

"En base a eso, pues tomar prevenciones e intentar que no me pase otra vez y estar preparado para los siguientes partidos", concluyó.

Fils ganó este martes en el segundo partido de las Finales ATP de Turín por 4-6, 6-2 y 6-2 a Jódar, que empezó mejor y se llevó el primer set, pero el francés remontó en los dos siguientes. El encuentro quedó marcado además por unas molestias físicas del español, que pidió una pausa médica en el segundo set.

El galo se convirtió en el primer francés en ganar un partido en esta competición desde hace quince años, cuando Jo-Wilfried Tsonga ganó al español David Ferrer en las semifinales, para terminar cayendo en la final ante el suizo Roger Federer.