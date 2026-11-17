Redacción deportes. Las selecciones de Argentina y Costa Rica bajan el telón en 2026 con un amistoso en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, mientras que el Brasil de Carlo Ancelotti se enfrenta a Singapur en el Estadio Nacional de ese país, donde también se disputa el Japón-Paraguay.

. Además se juegan los amistosos Uruguay-República Dominicana en el campus Domingo Burgueño Miguel en Maldonado; Rusia-Venezuela en el Estadio del Krasnodar, Chile-Colombia en el Estadio Nacional Santiago de Chile y Ecuador-Bolivia en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

Redacción Deportes. La fase de grupos de la Liga de Naciones acaba este martes con ocho partidos de la sexta y última jornada, dos de ellos del Grupo 4 de la Liga A: Dinamarca-Noruega en Copenhague y con el pase a cuartos en juego, y Gales-Portugal en Cardiff, con los lusos ya clasificados y luchando por el primer puesto del grupo.

Madrid. Antes de marcar su primer gol como profesional, Cristiano Júnior ya conoce la comparación que acompañará su carrera, la misma que afrontaron los hijos de Cruyff, Zidane o Maldini y que ahora alcanza al primogénito de Cristiano Ronaldo, recién estrenado con Portugal sub-17 en un fútbol donde los apellidos se heredan y a veces pesan en la mochila. Por Juan José Lahuerta

Turín (Italia). Dos de los tenistas que cayeron derrotados en la primera jornada, el español Rafa Jódar y el francés Arthur Fils, se cruzan este martes en la tercera jornada de las Finales ATP, mientras que en el otro partido de este grupo, el 'John McEnroe', se ven las caras el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Ben Shelton, números 1 y 4 del mundo.

- São Paulo (Brasil). ¿Quién es quién en Atlético Mineiro? Atlético Mineiro se enfrenta este sábado con Boca Juniors en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla (Colombia) en busca de su primer título de la Copa Sudamericana con un grupo competitivo y polivalente que busca olvidar las últimas dos finales continentales perdidas, Copa Libertadores 2024 y Sudamericana 2025. Por Adrián Masa Vega.

- Buenos Aires. ¿Quién es quién en Boca Juniors? Boca Juniors ha montado un equipo sólido alrededor de su capitán, Leandro Paredes, y encontró variantes en el banquillo para superar lesiones en puestos importantes, por lo que buscará ante el Atlético Mineiro la obtención de la Copa Sudamericana, que sería su primer título internacional en 19 años. Por Sebastián Rodríguez Mor.

- Río de Janeiro. Domínguez, el técnico que quiere ayudar al Mineiro a saldar una deuda. El entrenador Eduardo Domínguez espera que Atlético Mineiro se torne campeón de la Copa Sudamericana el próximo sábado, cuando enfrente en el estadio Metropolitano de Barranquilla a Boca Juniors, y salde la deuda continental que el club brasileño dejó pendiente el año pasado. Por María Angélica Troncoso.

- Buenos Aires. Arruabarrena, un referente en busca del triplete de la Sudamericana para Boca. Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors, es un referente surgido de la cantera del club argentino y quien en su segunda etapa lidera la misión de ganar el primer título internacional en 19 años y obtener el triplete de la Copa Sudamericana tras las conquistas de 2004 y 2005. Por Sebastián Rodríguez Mora.

- NBA: Toronto Raptors-New York Knicks (00.30 GMT), Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers y San Antonio Spurs-Detroit Pistons (01.00), Los Angeles Clippers-Utah Jazz (03.30) y Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets (04.00).

- Liga de Naciones de la CONCACAF. Cuartos de final, vuelta: Estados Unidos-Haití (00.00 GMT del miércoles) y México-Jamaica (02.30). (FOTO)

- Amistosos Argentina-Costa Rica (estadio Mario Alberto Kempes), Kuwait-Honduras, Singapur-Brasil (10.00 GMT, en Singapur), Japón-Paraguay (13.10, en Singapur), Rusia-Venezuela (17.00), Ecuador-Bolivia y Uruguay-Rep. Dominicana (23.30).

- Liga de Naciones Europa. 6ª jornada (FOTO). Crónicas de los partidos Dinamarca-Noruega y Gales-Portugal (19.45 GMT).

. También se juegan los partidos: Hungría-Irlanda del Norte, Ucrania-Georgia, Israel-Austria, Irlanda-Kosovo, Bosnia y Herzegovina-Rumanía y Polonia-Suecia (19.45 GMT).

- Informe sobre las sagas de futbolistas, que ha aumentado con el primogénito de Cristiano Ronaldo, recién estrenado con la selección sub-17 de Portugal en un fútbol donde los apellidos se heredan y a veces pesan en la mochila. Por Juan José Lahuerta. (FOTO)

- Portugal se enfrenta a Serbia en la primera ronda de clasificación para el Campeonato de Europa sub-17 de 2027. Será la segunda participación de Cristiano Ronaldo Jr con la sub-17 portuguesa, después de debutar el 12 de noviembre en la victoria por 4-0 ante Andorra. El delantero no jugó en el empate 1-1 frente a Bulgaria. (FOTO) (VÍDEO)

- Serie previa de la final de la Copa Sudamericana, que el sábado disputan en Barranquilla (Colombia) el Atlético Mineiro brasileño y el Boca Juniors argentino.

. ¿Quién es quién en Atlético Mineiro?

. ¿Quién es quién en Boca Juniors?

. Domínguez, el técnico que quiere ayudar al Mineiro a saldar una deuda.

. Arruabarrena, un referente en busca del triplete de la Sudamericana para Boca.

- Finales ATP, en Turín (Italia) (hasta 22). (FOTO)

. Fase de grupos. Segunda jornada del 'Grupo John McEnroe'. Desde las 13.00 GMT: Rafa Jódar (ESP)-Arthur Fils (FRA). No antes de las 19.30: Alexander Zverev (GER)-Ben Shelton (USA). Información de Carlos Expósito.

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Redacción EFE Deportes

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