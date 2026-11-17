"La federación anuncia oficialmente que los patinadores artísticos rusos no podrán participar en la próxima etapa del Gran Premio de Finlandia (Trofeo Finlandia)", se señala en un comunicado oficial.

Según la nota, la FPAR remitió muchas solicitudes para aclarar la situación de sus atletas ante los informes sobre posibles restricciones en su contra y "la respuesta oficial de la Unión Internacional de Patinaje (ISU) y del Ministerio de Exteriores de Finlandia fue recibida esta noche".

En ese documento, la ISU cita la postura de las autoridades finlandesas y alude a "restricciones de entrada para los ciudadanos rusos".

"Según la información recibida de las autoridades finlandesas, los atletas rusos, incluidos aquellos que compiten bajo estatus neutral, no cumplen con los requisitos de entrada a Finlandia. Esto también se aplica a los atletas rusos que viajan con visados ​​Schengen para participar en el Trofeo Finlandia", señaló la ISU en respuesta a la solicitud rusa.

La FPAR se mostró "sumamente decepcionada" por la decisión "politizada" de Finlandia y prometió seguir trabajando con la ISU para garantizar la participación de patinadores rusos en otras competiciones.

Lamentó asimismo que los atletas "hayan sido víctimas de decisiones políticas irresponsables e ilegales", que tachó de contrarias a la Carta Olímpica.

"Expresamos nuestro apoyo incondicional a los atletas que han sufrido las consecuencias de la decisión de las autoridades finlandesas y les deseamos resiliencia, fortaleza y un gran éxito en todas las próximas competiciones", concluye el comunicado.

El Gobierno de Finlandia emitió la semana pasada una resolución para restringir la emisión de visados de corta duración por motivos laborales a ciudadanos rusos que tiene como objetivo prohibir la entrada a atletas de esa nacionalidad alegando que su presencia en él presupone "una amenaza para las relaciones internacionales" de la nación nórdica.

Las nuevas restricciones, que entraron en vigor el 16 de noviembre, están especialmente dirigidas a los atletas y deportistas profesionales rusos, compitan o no en representación de su país, aunque también se aplicarán a otros ciudadanos rusos que soliciten un visado de trabajo de corta duración.

Las autoridades finlandesas implementarán la medida con independencia del país desde el cual pretenda viajar a Finlandia un ciudadano ruso o de si sólo quiere atravesarla en tránsito para dirigirse a otro Estado de la zona Schengen.

Así, también se le podrá prohibir la entrada al país a ciudadanos rusos que cuenten con visados emitidos por otro Estado miembro.

Para finales de noviembre se esperaba la participación de deportistas rusos en la Copa del Mundo de Esquí de Fondo. Además, el país nórdico acogerá en marzo del año que viene el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Tampere (sur).

Este verano, el Comité Olímpico Internacional recomendó a las federaciones deportivas mundiales que readmitieran a los atletas rusos, suspendidos desde el inicio de la guerra en Ucrania.