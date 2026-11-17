"Creo que lo mejor de hoy ha sido la manera en la que he empezado el partido. El primer set estuvo cerca de ser perfecto. Creo que empezar con ventaja contra Ben es muy importante, porque es un jugador muy potente. Tiene muchísimas armas y, si juega con confianza, es realmente complicado enfrentarse a él", dijo en declaraciones a un grupo reducido de medios, entre ellos EFE.

"Así que sí, estoy muy satisfecho con el primer set. El segundo estuvo muy igualado. Podría haber caído de cualquiera de los dos lados, pero, por supuesto, en el tie-break siento que jugué muy bien", agregó desde el Inalpi Arena de Turín (Italia).

El alemán, que juega su tercer partido el próximo jueves ante el francés Arthur Fils, declaró que el duelo de hoy fue "completamente diferente, con un juego de estilo distinto al del encuentro contra Rafa Jódar".

El triunfo de Zverev permitió al español mantener opciones de clasificación, al menos matemáticamente, pese a haber caído en sus dos encuentros anteriores ante Shelton y Fils.

"Creo que los dos somos jugadores muy potentes. Ambos tenemos grandes saques. Ben es increíblemente poderoso desde el fondo de la pista, así que tienes que aguantar esa presión. En cambio, contra Rafa juegas más desde el fondo de la pista", apostilló.

"Pero, en cualquier caso, estoy contento por haber ganado los dos partidos. Estoy feliz de haberme clasificado para las semifinales y ahora miro hacia lo que queda del torneo", concluyó.