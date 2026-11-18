Alcaraz se quedó a un paso de sellar su clasificación después de ganar al ruso por 6-2 y 6-4 en la sesión matutina, pero para que le dieran las cuentas aritméticas, debía esperar a que el estadounidense Tiafoe se adjudicara al menos una manga en su partido contra el anfitrión Cobolli.

Tiafoe, que perdió con Alcaraz en su estreno con contundencia por un doble 6-2, venció el primer set del partido que le enfrenta a Cobolli, con quien se disputará, además de con Medvedev, la segunda plaza de acceso a semifinales.

El tenista de Hyattsville comenzó perdiendo, pero remontó ante un rival que cuenta con el apoyo del público y cerró el parcial en 7-6 (6), transcurrida una hora justa de un primer set igualado que supuso una auténtica batalla física para ambos.

En la próxima ronda enfrentará con Medvedev, mientras que Cobolli espera a Alcaraz.

El de El Palmar, por su parte, empezó con muy buen pie su participación en el torneo también conocido como Copa de Maestros, y mostró un nivel sólido que le permite confirmar su presencia en la penúltima ronda a falta de un partido, si bien aún falta por determinar si pasa como primero o como segundo.

Alcaraz, que se hizo en esta temporada con el Abierto de Australia, los torneos de Doha, Tokyo y Viena, y el Masters 1000 de París, disputa por cuarta vez consecutiva este torneo. En las tres anteriores participaciones, llegó a la final el año pasado, a la semifinal en 2023, y no superó la fase de grupos en 2024.

El español se une así al alemán Alexander Zverev, que cerró su pase a semifinales de forma matemática tras sus victorias ante el madrileño Rafael Jódar y el estadounidense Ben Shelton, ambos en dos sets.