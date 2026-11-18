Granollers y Zeballos, que se juegan el pase a la siguiente ronda el próximo viernes contra el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski, comenzaron muy bien el encuentro, rompiendo el saque, y estuvieron prácticamente todo el set inicial con el resultado favorable.

No obstante, los teutones consiguieron encontrar su juego, pelearon durante buena parte del encuentro, y llevaron el primer parcial al desempate, aunque cayó de lado de sus rivales.

Ya en el segundo set, la pareja alemana, que juega la competición por tercera vez después de conquistar el título en su debut en 2024, se recompuso con un segundo set brillante en el que solo concedieron un juego y remontó el partido.

Tras neutralizar a su rival en la segunda parte del encuentro, aprovecharon las buenas sensaciones y ganaron el superdesempate por 10-5.

Los ganadores se resarcieron así de unos rivales a los que no fueron capaz de ganar en el pasado en los cuatro encuentros que les habían enfrentado: las Finales ATP del año pasado, la semifinal del Masters 1000 de Madrid, y dos veces en Wimbledon, en 2024 y 2025.

Krawitz y Puetz conquistaron este año dos títulos: su tercer título en Hamburgo y el Masters 1000 de Montecarlo. Con este triunfo, se clasificaron para sus segundas semifinales en este torneo, tras las de 2024, cuando lo levantaron.

Por su parte, la dupla hispano-argentina disputa las Finales ATP por séptimo año consecutivo, con un balance de diez victorias y trece derrotas, y alcanzó la final en 2023, pero sucumbieron ante el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury.

Granollers, el jugador de dobles con más participaciones -once- entre los presentes, conquistó el título de 2012 junto a su compatriota Marc López, mientras que su pareja, Zeballos, aspira a ser el primer sudamericano en conquistar el título de esta modalidad.

Esta temporada, ambos ganaron el título de Roland Garros y fueron finalistas en Dallas y en el Masters 1000 de Roma.

Además, finalizaron entre las diez mejores parejas del ránking ATP de dobles al cierre de la temporada durante seis años consecutivos: número 6 en 2020, número 4 en 2021, número 7 en 2022, número 5 en 2023, número 2 en 2024 y número 3 el año pasado.