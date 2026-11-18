"Para poder vencerle, necesitas jugar un partido perfecto o casi perfecto, algo que yo no conseguí hacer, y perdí. Contra él, necesitas intentar quitarle tiempo, tratar de jugar con potencia, porque, si le das tiempo, tiene demasiados recursos", dijo en rueda de prensa después de caer 6-2, 6-4 en el segundo partido de la también conocida como Copa de Maestros.

"Por eso creo que todavía necesitas ser agresivo, algo que intenté hacer y que considero que podría haber hecho un poco mejor en algunos momentos del partido", agregó sobre el tenista murciano, que finalizó el partido con vendaje en el muslo izquierdo por dolencias en los isquiotibiales.

Al ser preguntado por el hecho de que cuanto más rápida sea la superficie, más posibilidad hay de ganarle a Alcaraz, dijo que pese a pensar así, el español "gana muchos partidos y no importa en qué superficie juegue".

"Por ejemplo, hoy no he sacado lo suficientemente bien. Contra alguien como Carlos, por supuesto, quizá lo que hice hoy habría sido suficiente contra otros jugadores. Pero estaba jugando contra Carlos y tenía que hacerlo mejor", reiteró.

El ruso dijo que se aferra a la idea de que necesita "elevar el nivel y jugar bien al tenis" para estar entre los mejores del ránking.

"El final de temporada ha sido muy bueno, así que estoy contento de terminar en una buena posición en el ránking, pero, por supuesto, también quiero intentar acabar bien aquí", concluyó.