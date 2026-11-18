"La llegada de la estrella eslovena supone un hito importante para el NSN Cycling Team y una clara muestra de las crecientes ambiciones del equipo en la clasificación general, junto a otros fichajes como Richard Carapaz, Santiago Buitrago y Lennert Van Eetvelt", indica el equipo suizo sobre el esloveno, que pojne así fin a las especulaciones sobre su futuro.

Primož Roglič atesora cuatro victorias en la Vuelta a España, una en el Giro de Italia, una medalla de oro olímpica en su palmarés y un toral de 93 victorias en 11 años en el pelotón profesional.

"Roglič aporta un extraordinario historial de triunfos, una experiencia inestimable y una capacidad demostrada para rendir al máximo en los escenarios más importantes del ciclismo", agrega el NSN.

"Siempre me han gustado los retos. Por eso estoy aquí, para afrontarlos juntos y ver qué nos depara el futuro. Me llevó algún tiempo descubrir cómo abrir un capítulo en mi vida en el que me sintiera en paz, pero la respuesta es, en realidad, sencilla y está en el nombre del equipo: Never Say Never (NSN). Me parece la conexión perfecta", afirma el esloveno en declaraciones que difunde el equipo.

"Sigo creyendo que me queda trabajo por hacer, tanto en las carreras como conmigo mismo. Tengo el empuje y también la actitud no solo para competir, sino también para lograr cosas", agrega.

Esta temparada Roglič se proclamó campeón de Eslovenia y de Europa de contrarreloj, y terminó segundo en la Vuelta y quinto en la Tirreno-Adriático.