La decisión llegó después de quejas contra los dirigentes de Natación Sudáfrica por retenerle durante doce meses 35.000 dólares en premios que ganó en el Mundial de Natación de Fukuoka (Japón) en 2023.

Según recogen medios locales este miércoles, la atleta denunció que el organismo le abonó la suma un año después sin los intereses correspondientes, los cuales solo cobró tras recurrir a sus abogados.

El ministro McKenzie pidió disculpas públicas a la nadadora durante una rueda de prensa por el maltrato institucional al considerar: “la han tratado de la peor manera posible”.

“Deberían sentir vergüenza. A Tatjana la han tratado como a una enemiga de este país”, añadió.

El titular de Deportes solicitó formalmente a la Confederación Deportiva y Comité Olímpico Sudafricano (SASCOC) que inicie una pesquisa contra los directivos de la federación nacional.

"Si pudiera, saldría ahí mismo y los despediría a todos de inmediato. Así es como me siento", sumó el funcionario, aunque aclaró que una intervención directa del Gobierno acarrearía una suspensión internacional por parte de World Aquatics —la federación internacional de natación reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI)— y que la ley exige que el caso pase primero por SASCOC.

“Si así es como tratan a la mayor atleta olímpica de nuestra historia, ¿cómo estamos tratando a nuestras estrellas emergentes? ¿Qué mensaje le envía todo esto a cada joven nadador sobre lo que puede esperar si nada cambia?”, cerró McKenzie.

Smith —quien compitió bajo su apellido de soltera, Schoenmaker, antes de contraer matrimonio— posee doble nacionalidad y es la deportista olímpica más laureada en la historia de Sudáfrica con cuatro medallas (dos de oro y dos de plata).

La campeona se había retirado en 2024, pero este año revirtió su decisión con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras conquistar el oro en los 200 metros braza en Tokio 2020 y en los 100 metros braza en París 2024, la nadadora buscará ahora el título en los 50 metros braza representando a Países Bajos.

“Para Sudáfrica: cuando era niña, mi mayor sueño era representar a mi país en los Juegos Olímpicos. Pude vivir ese sueño y me dio más de lo que jamás hubiera imaginado”, expresó Smith entre lágrimas en un video publicado este mes en sus redes sociales para comunicar su cambio de federación.

La nadadora agregó que competir por el equipo neerlandés le permite “explorar otra parte” de su identidad y herencia familiar, además de ofrecerle “un mayor respaldo de alto rendimiento y la posibilidad de construir una carrera más sostenible”.