Era un duelo de vital importancia tanto para Cobolli como para Tiafoe, dos debutantes en la competición, ya que perdieron en sus estrenos ante Daniil Medvedev y Carlos Alcaraz, respectivamente. De hecho, la derrota dejó sin opciones al jugador local, eliminado ya a falta de una jornada.

El partido comenzó bien para el anfitrión, quien, arropado por los suyos, que no cesaron en corear su nombre, rompió el primer servicio de su rival y fue por delante durante seis largos juegos, hasta que Tiafoe carburó, encontró sus debilidades y remontó hasta ponerse 4-3.

No fue fácil para ninguno de los dos. Los puntos se resolvieron por pequeños detalles y fue una batalla física en la que corrieron de punta a punta de la cancha para tratar de desarbolar a su rival. Con mucho juego desde el fondo de la pista y jugadas en la que los dos tuvieron que sacar su mejor repertorio; una delicia para el público... si no fuera porque se jugó en territorio de Cobolli.

Éste, crecido, llevándose las manos a las orejas cada vez que anotaba un punto trabajado, sucumbió. O, dicho también de otra forma, aguantó muy bien la presión Tiafoe y se llevó un primer set resuelto en otro largo desempate. El parcial ganado por el visitante supuso, además, un regalo para Carlos Alcaraz, que certificó matemáticamente su pase a semifinales.

El estadounidense también sintió el apoyo de los suyos, pero de una forma especial. Los gritos de fuerza que escuchó el tenista procedieron de su banquillo, y se hicieron de notar, precisamente, por el silencio de una grada que se unió para apoyar al único compatriota del torneo, que aún sufre la ausencia de Jannik Sinner por lesión.

Cobolli se desconectó del partido, tal y como le ocurrió en otros duelos anteriores. El italiano peca de salirse de los encuentros cuando las circunstancias no juegan a su favor, o cuando pierde por detalles mínimos.

Así las cosas, Tiafoe, que supo leer bien la debilidad de su rival, olió la sangre y encarriló set tras otro para firmar un 6-0 con rosco incluido.

El estadounidense, de 28 años, celebró así la primera victoria de su carrera en este torneo, y se convirtió en el estadounidense de mayor edad en conseguir un triunfo en la Copa de Maestros desde Andre Agassi, que lo logró con 33 años en 2003.

También puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas e igualó al serbio Novak Djokovic y al francés Arthur Fils (con seis victorias) como tercer jugador con más triunfos ante rivales del Top 10 esta temporada, solo por detrás de Jannik Sinner (10) y Carlos Alcaraz (8).

Se jugará la clasificación a la siguiente ronda contra el ruso Daniil Medvedev, que perdió contra Alcaraz y ganó a Cobolli.

Por su parte, el transalpino, que también juega por primera vez las Finales ATP, se quedó sin posibilidades de alargar su estancia en la competición. Completará su participación el próximo viernes ante Alcaraz.