La victoria de Ben Shelton sobre Rafael Jódar en la tercera fecha de la fase de grupos del Masters de Turín fue por 7-6 (8) y 7-5. La clave para el estadounidense fue haber triunfado por 10-8 en el desempate del primer set y terminó sellando su victoria en dos mangas, después de más de dos horas de juego.

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El tenista de Atlanta, cuarto del mundo y nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero, se mantiene a la espera ahora del partido vespertino entre el alemán Alexander Zverev, líder de la clasificación ATP, y el francés Arthur Fils, ya que se metería entre los cuatro primeros en caso que el teutón, que ya pasa como primero de grupo, gane al menos un set.

Por su parte, Jódar, primer tenista en la historia en clasificar a la también conocida como Copa de Maestros en su primer año como profesional, se despide de la competición sin haber conseguido una victoria.

Intentó Jódar la épica. Necesitaba ganar al menos 2-0 a su rival y esperar a que Zverev venciera por el mismo resultado a Fils. Después de sufrir un bajón físico en su partido contra el francés, que comenzó ganando, y de sucumbir en su estreno contra el teutón, se la jugaba a todo o nada.

También su rival, Shelton, nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero después de un año de su ruptura deportiva con Carlos Alcaraz, necesitaba la victoria sí o sí. El primer set fue el mejor ejemplo de una dura pugna entre dos de los tenistas más en forma del circuito y que nunca antes se habían visto las caras.

La tensión se sintió en un estadio que apoyó predominantemente a Jódar, en otra muestra de la cierta debilidad que tiene el público italiano ante los tenistas españoles. Sucedió con Rafa Nadal y ocurre también con Alcaraz. Fue el propio madrileño quien, aprovechando este factor, trató de encender a la grada.

La primera manga estuvo muy equilibrada. El de Atlanta ejerció el tenis que le caracteriza: potencia, ofensividad y agresividad. Su rival le defendió muy bien desde el fondo de cancha y aprovechó las aproximaciones a la red para sorprender a Shelton.

Ninguno fue capaz de romper el saque al otro. Se intercambiaron los sets hasta que ya no pudieron alargarlo más y resolvieron el primer parcial en un largo desempate, en el que cada uno contó con dos bolas de set.

Jódar desaprovechó las suyas, Shelton hizo valer su segunda. Después de un 10-8, el estadounidense se adjudicó un ‘tie-break’ muy sufrido. En una hora y diez minutos.

Este resultado limitó, todavía más, las opciones de Jódar, que en caso de remontada tendría que hacer igualmente cábalas para clasificar. Habría necesitado un 6-0 y 6-1 los siguientes sets. Aun así lo peleó, lo sudó, no se dejó doblegar por su contrincante y quiso morir con los pies por delante.

Shelton, que sonreía, sabedor de lo cerca que estaba de alcanzar las primeras semifinales en este torneo en su carrera después de cosechar tres derrotas en su estreno el año pasado, tampoco se rindió. Volvió a tomar la ofensiva, le rompió el segundo saque a Jódar y trató de no perder los nervios.

El español hizo lo propio. No quería regalar nada, le dio la vuelta al segundo parcial y estuvo a punto de llevarse el set, si bien Shelton le dio la vuelta. El de Leganés se frustró, se llegó a golpear a sí mismo con la raqueta en la cabeza y finalmente sucumbió, pidiendo una pausa médica al final.

El duelo entre ambos terminó con victoria estadounidense. Duró dos horas y siete minutos, y fue una pugna de recursos, de buscar las esquinas y las ‘cañas’ cuando el otro se acercaba a la red. Cayó de lado del estadounidense pero no habría sorprendido que el español hubiera ganado.

En caso de que Zverev le regale la clasificación si gana una manga esta tarde, Shelton, de 24 años, se convertiría en el semifinalista estadounidense más joven de este torneo desde Andy Roddick, que lo logró con 22 años en 2004.