Warner es uno de los consentidos de los seguidores de los gambusinos en la Ciudad de México que aún tienen en la memoria su salida a la cancha del Azteca enarbolando la bandera mexicana en el inicio del juego de 2022 en el que los 49ers derrotaron a los Arizona Cardinals.

Fue el más reciente partido de temporada regular de la NFL en el que San Francisco fue protagonista, y se espera lo vuelva a ser, con Warner como líder de su defensiva ante los Vikings.

Warner, uno de los capitanes del equipo dirigido por Kyle Shanahan, recibió de su abuelo materno, quien nació en Guadalajara, Jalisco, y su madre Laura, las tradiciones y su cercanía con el idioma español.

"Mi abuelo del lado materno es de México, él y mi mamá me enseñaron todo sobre el trabajo arduo y el respeto por nuestra cultura y la comida; la comida mexicana es deliciosa", afirma el veterano de nueve temporadas en los gambusinos.

El cuatro veces Pro Bowl es uno de los jugadores más activos a la hora de promover el mes de la Herencia Latina de la NFL. También es embajador de la iniciativa 'Por la Cultura' en la que participó en una serie de videos que aparecieron en Youtube.

Además, aprovecha cada oportunidad para apoyar a la selección mexicana de fútbol, lo hizo en la Copa Oro 2025, en el Levi's Stadium, de Santa Clara, California, y en el Mundial 2026, durante el partido México-Ecuador jugado en el Azteca; en ambos portó la camiseta verde con el tradicional número 54 que usa con los 49ers.

Será la tercera vez que San Francisco juegue en la Ciudad de México. Lo hizo por primera vez en 2005 con triunfo sobre Arizona, equipo al que volvió a vencer en 2022; ahora chocará con Minnesota.

Levi Drake Rodríguez tiene 26 años, es hijo de Narciso Rodríguez, y aunque su sangre mexicana viene de tres generaciones atrás, su pecho se hincha cuando habla del apellido Rodríguez en su jersey.

"Nunca había tenido mi nombre en la parte de atrás de mi camiseta hasta que llegué aquí, a los Vikings. Significa mucho más para mí. Estoy emocionado. Tengo a mis tatarabuelos que son de México y será emocionante estar cerca de mis raíces", señala Drake previo al juego del próximo domingo.

El chico nacido en Georgetown, Texas, tuvo una infancia complicada pues su madre, Dorothy, tuvo que tomar las riendas del hogar por el cáncer que padeció su padre.

A pesar de las dificultades, Drake no olvida la unión familiar y la manera en que conservaban las tradiciones.

"Las barbacoas, las fiestas, hay tantas cosas que me encantan. La cultura hispana le da mucha importancia a la comunidad, es algo que aprecio mucho; claro que también está la comida, los tamales, la música; la cultura que fluye en mi familia es maravillosa", recuerda.

Aunque los Minnesota Vikings arribarán a la Ciudad de México hasta el sábado, Drake Rodríguez está ansioso por llegar para disfrutar de la comida y la tradicional música mexicana.

"Significa mucho poder acercarme más a esa raíz que está dentro de mí, a esta herencia. Creo que va a ser increíble. Me muero de ganas por comer allá. Ojalá podamos escuchar música de mariachi", es el deseo del tackle.

Para los Minnesota Vikings el del domingo será su primer partido en la Ciudad de México.