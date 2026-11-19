Los resultados médicos arrojaron que el murciano Carlos Alcaraz puede continuar su recorrido en el Masters de Turín, uno de los pocos que faltan en su palmarés, tras una jornada de dudas respecto a la posibilidad de que el murciano decidiera no continuar en la competición que reúne a los ocho mejores clasificados.

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El encuentro es intrascendente para ambos: ‘Carlitos’ es, matemáticamente, primero de grupo, y Flavio Cobolli está eliminado. Pero para poder proseguir en la lucha por la también conocida como Copa de Maestros, tenía que saltar a la pista. En caso de no hacerlo, queda eliminado.

Suspensión del entrenamiento

El murciano tenía programado para las 13:00 de este jueves su práctica con la joven promesa brasileña Guto Miguel. La expectación era máxima, según pudo comprobar EFE, con los aficionados agolpados a la cristalera que separa el campo de la cancha. Todos esperaban a Alcaraz, que llegó horas antes a los alrededores del recinto para someterse a pruebas médicas.

A falta de un minuto para que dieran la una en el Inalpi Arena de Turín, la organización eliminó de su programación el entrenamiento, sin previsiones de que se fuera a celebrar en otro momento. Entonces, las especulaciones comenzaron a circular. ¿Se retiraría del torneo?

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El de El Palmar, por precaución, no saltó a la cancha y decidió someterse a una resonancia magnética en el Instituto de Medicina del Deporte de Turín, en el Estadio Olímpico Grande Torino, hogar del club de fútbol homónimo, que está pegado al recinto donde se celebran las Finales ATP.

Los resultados, que salieron a la luz horas después, adelantados por la radio española COPE, arrojaron que podrá jugar el encuentro de mañana. Duda despejada, después de una mañana de incertidumbre, duda y vacilación. Por momentos, la continuidad de Alcaraz en el torneo pendía de un hilo.

“ Creo que no es nada importante. He podido seguir jugando a un muy buen nivel desde ese momento hasta el final del partido. No me preocupa mucho. Al final yo confío en mi equipo, tengo un día y medio por delante que va a ser importante. Vamos a ver estos días, pero realmente yo creo que voy a poder estar a un buen nivel en el siguiente partido”, dijo tras el partido.

Alerta por la Copa Davis

¿Y la Copa Davis? La competición que se disputa en Bolonia la próxima semana es, ahora, otra de las grandes incógnitas para el jugador, que llega a final de la temporada habiendo disputado muchos partidos, con carga física y con molestias también en su rodilla derecha, que apareció durante todos estos días protegida.

Podría suponer un ‘déjà vu’ después de que el año pasado, un edema en los isquiotibiales le obligara a causar baja de última hora en la Final a 8 de la competición internacional anual de tenis por selecciones nacionales más importante del mundo.

El español juega el viernes a las 14:00, hora local, contra el anfitrión Flavio Cobolli, sin que ambos se jueguen nada. Alcaraz brilló en sus dos primeros partidos después de superar al estadounidense Frances Tiafoe por doble 6-2 y al ruso Daniil Medvedev por 6-2 y 6-4. Durante ese segundo partido pidió una pausa médica por molestias en los isquiotibiales.

En caso de que, durante las próximas horas, su lesión empeorara y no saltara al campo contra Cobolli, el español quedaría fuera del torneo, pese a tener asegurada matemáticamente su clasificación para las semifinales.

Si juega con normalidad o comienza el partido y después se retira por precaución, podría disputar igualmente las semifinales, siempre que obtenga la autorización médica.