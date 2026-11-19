El encuentro, anunciado este jueves, ha sido organizado por el Dicasterio vaticano para la Cultura y la Educación y por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El pontífice estadounidense recibirá en audiencia a un centenar de campeones, antiguos y actuales, pero también a directivos y representantes de las varias federaciones.

Entre los asistentes confirmados figuran Induráin, una leyenda con el récord de cinco Tour de Francia consecutivos y otros hitos olímpicos, así como su compatriota Ricardo Ten Argilés, campeón del ciclismo paralímpico y del mundo.

También pasarán por el Vaticano grandes leyendas como el belga Eddy Merckx o el francés Bernard Hinault, así como los británicos Christopher Froome y Mark Cavendish,el estadounidense Greg LeMond, el italiano Vincenzo Nibali o la neerlandesa Annemiek van Vleuten.

Al término de la audiencia se donará a la Cáritas de Roma algunas bicicletas, un gesto organizado por la 'Athletica Vaticana', la asociación polideportiva de la Santa Sede miembro de la UCI.

El papa León XIV es un reconocido apasionado del deporte y en junio de 2025, un mes después de su elección, bendijo a los ciclistas que participaban en la última etapa del Giro de Italia a su paso por el Vaticano, recibiendo de ellos la 'maglia rosa'.