La Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés) reveló el lunes una papeleta de veintisiete candidatos, integrada por catorce debutantes y trece peloteros que repiten.

Entre los aspirantes sobresalen nombres como Félix Hernández, Bobby Abreu y Francisco Rodríguez, además del estadounidense de origen dominicano Alex Rodríguez.

Sin embargo, la atención para el béisbol venezolano y latinoamericano estará especialmente puesta en Vizquel, quien aparece por décima ocasión en la papeleta y afronta su última oportunidad de ingresar al recinto por la vía de los cronistas, tras recibir el 18,4 % de los votos en el proceso de 2026.

El excampocorto, que disputó 24 temporadas en las Grandes Ligas y ganó 11 Guantes de Oro y registra un porcentaje de fildeo de .985 en 2.709 juegos en la posición, necesita alcanzar el 75 % de respaldo para conseguir la exaltación.

Su porcentaje actual lo mantiene lejos de esa cifra, aunque conservará la posibilidad de sumar apoyos antes de que concluya su recorrido en las votaciones.

La trayectoria de Vizquel en las elecciones de la BBWAA ha estado marcada por altibajos. En su debut, en 2018, obtuvo el 37 % de los sufragios (156 votos), cifra que subió al 42,8 % en 2019 y alcanzó su máximo histórico del 52,6 % en 2020.

Sin embargo, desde entonces no logró consolidar ese crecimiento y, en su novena aparición, en 2026, su respaldo cayó al 18,4 %, una distancia considerable respecto al umbral requerido para la consagración.

Tres veces elegido al Juego de Estrellas y con un registro de 2.877 imparables, 80 cuadrangulares, 404 bases robadas y un promedio de bateo de .272, el excampocorto caraqueño es una de las figuras latinoamericanas con mayor recorrido en la lista de aspirantes.

Otro venezolano que mantiene opciones de avanzar es Félix Hernández, quien protagonizó uno de los mayores ascensos en la votación anterior. El otrora estelar lanzador de los Marineros de Seattle pasó del 20,6 % en su debut al 46,1 % en su segundo año, una evolución que lo sitúa entre los nombres a seguir en 2027.

A su lado figura Bobby Abreu, quien obtuvo el 30,8 % de los sufragios en 2026 y afrontará su octavo año en la papeleta. 'El Comedulce' también necesita un importante crecimiento para acercarse al porcentaje requerido.

Entre los latinoamericanos que regresan figura Alex Rodríguez, quien recibió el 40 % de los votos y comenzará su sexto año de elegibilidad, mientras que el relevista venezolano Francisco Rodríguez sumó el 11,8 % y disputará su quinta oportunidad.

La representación regional sumará además caras nuevas con el estreno en la boleta de los venezolanos Asdrúbal Cabrera y Pablo Sandoval, los dominicanos Ervin Santana y Starlin Castro, y el mexicano Joakim Soria.

El grupo de nuevos aspirantes está encabezado por el receptor Buster Posey, tres veces campeón de la Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco, quien aparece como uno de los candidatos con mejores opciones para conseguir el respaldo desde su primera votación.

Posey tiene el mejor argumento de todos los novatos de este grupo. Su carrera de 12 años con los Gigantes estuvo llena de reconocimientos personales (siete selecciones al Juego de Estrellas, cinco Bates de Plata, Novato del Año de la Liga Nacional en el 2010, Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2012, Guante de Oro en el 2016), junto con tres títulos de la Serie Mundial.

En ese sentido, ha habido 11 elegidos de primer año en las últimas 10 votaciones, incluyendo a cuatro jugadores entre el 2024 y el 2025 (el dominicano Adrian Beltré, Joe Mauer, CC Sabathia e Ichiro Suzuki).

También destacan el zurdo Jon Lester, ganador de tres Series Mundiales, y Chase Utley, quien lidera a los jugadores que regresan después de alcanzar el 59,1 % de los sufragios en 2026.

Para ingresar al recinto de los inmortales, cada candidato deberá alcanzar al menos el 75 % de los votos.

Los miembros de la BBWAA tendrán hasta el 31 de diciembre para enviar sus papeletas. Los resultados se anunciarán el 19 de enero y los elegidos serán exaltados el 25 de julio en Cooperstown (Nueva York).