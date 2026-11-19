"Ha sido un partido duro, una buena batalla. Respeto mucho a Rafa y su manera de jugar. Obviamente, era la primera vez que nos enfrentábamos, pero he visto muchos de sus partidos este año. Creo que es un jugador impresionante", dijo en rueda de prensa.

"No ha sido fácil. Ha sido un partido muy físico, con muchos intercambios largos. Estoy contento de haber conseguido la victoria de la manera en que lo he hecho", agregó.

El de Atlanta subrayó que Rafa Jódar es "uno de los mejores restadores del circuito". "Es muy bueno con ambos lados y sabe manejar la velocidad de la pelota. Quiero decir, hoy le he sacado a 200 kilómetros por hora al cuerpo y ha conseguido devolverme la pelota a los pies", recalcó.

"Cuando los jugadores no son agresivos con sus segundos saques, él se lo hace pagar constantemente, coloca la pelota en las esquinas o con una profundidad extraordinaria, y consigue romper muchos servicios", explicó.

"Creo que esa es una de sus mayores fortalezas. Hace que sacar contra él sea difícil y estresante, porque sabes que no está ahí simplemente para poner la pelota en juego y correr. Está ahí para quitarte la iniciativa y tomar el control del punto", añadió.

El estadounidense, que acaricia las semifinales, en las que espera Carlos Alcaraz, necesita que el alemán Alexander Zverev se adjudique al menos un set en el encuentro de este jueves contra el francés Arthur Fils.

"Obviamente, voy a dejar que haga lo suyo. Nos hemos visto en el gimnasio y me ha dicho: 'Me lo estás poniendo difícil, ¿eh?'. Voy a ver el partido. Como ya he dicho en las entrevistas después del encuentro y en la pista, es un gran amigo. Pase lo que pase, la vida sigue", apostilló sobre el galo.

El número 4 del ránking ATP concluyó que está tratando de mantener su identidad, "jugar de forma agresiva y subir a la red cuando tenga la oportunidad".