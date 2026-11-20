Será el sexto duelo entre ambos y el tercero en los últimos dos meses y medio, con un balance de 4-1 favorable a Alcaraz, que llega tocado físicamente, con molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda.

El precedente más reciente cayó del lado del español, que derrotó a Shelton en la final del Masters 1.000 de París el pasado 8 de noviembre por 7-6 (5) y 7-5.

Antes, el estadounidense había logrado su primera victoria ante el murciano en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, en una larga batalla que duró 4 horas y 28 minutos y que se resolvió en el desempate del quinto set: 7-6 (5), 1-6, 3-6, 6-1 y 6-7 (7).

Alcaraz tratará de mantener el nivel mostrado durante la fase de grupos y comprobar que las molestias físicas que arrastraba en las últimas semanas no condicionan su rendimiento.

El español compitió en Turín con protección en el muslo izquierdo y la rodilla derecha, aunque sus tres victorias contra Frances Tiafoe, Daniil Medvedev y Flavio Cobolli despejaron buena parte de las dudas.

La semifinal medirá a dos jugadores separados por un puesto en la clasificación mundial y con una rivalidad que ganó intensidad en los últimos meses.

Shelton dio un paso adelante esta temporada y alcanzó el número cuatro del mundo en septiembre, su mejor clasificación.

En Turín consiguió su primera victoria en el torneo, ante el francés Arthur Fils, aunque después cayó frente al alemán Alexander Zverev, número uno, y ratificó su presencia en la siguiente ronda tras vencer al español Rafa Jódar.

El estadounidense ganó cuatro títulos en 2026 y alcanzó su primera final de un Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, donde precisamente derrotó a Alcaraz en cuartos de final. Su potencia al servicio y su juego agresivo desde el fondo de la pista serán dos de sus principales argumentos ante el español.

La historia de sus enfrentamientos comenzó en 2023, cuando Alcaraz se impuso en la segunda ronda del Masters 1.000 de Canadá por 6-3 y 7-6 (3). Después llegaron los triunfos del español en la Copa Laver de 2024, por un doble 6-4, y en Roland Garros 2025, por 7-6 (8), 6-3, 4-6 y 6-4.

Shelton contará desde la próxima temporada con Ferrero, que dirigió a Alcaraz durante siete temporadas y fue una figura clave en su progresión hasta la cima del tenis mundial.

Ferrero se incorpora al equipo técnico del estadounidense y estuvo con él en Turín durante los primeros días, si bien no se prevé su presencia en el banquillo del tenista de Atlanta contra su expupilo.

Alcaraz llega a la cita como primero de su grupo, después de completar la fase inicial con tres victorias y sin ceder un set. El español se impuso a Frances Tiafoe por un doble 6-2, a Daniil Medvedev por 6-2 y 6-4 y a Flavio Cobolli por 6-4 y 6-1.

El murciano, de 23 años, atraviesa además uno de sus mejores momentos de la temporada.

Tras conquistar los títulos de Viena y París, acumula doce victorias consecutivas, una racha que le permitió recuperar sensaciones en pista cubierta después de un curso en el que también levantó los trofeos del Abierto de Australia, Doha y Tokio.

Su principal objetivo en Turín es conquistar por primera vez la también conocida como Copa de Maestros, un torneo en el que fue semifinalista en 2023 y finalista en 2025, cuando perdió ante el italiano Jannik Sinner.

También aspira a convertirse en el tercer español campeón de la competición, después de Manuel Orantes, en 1976, y Álex Corretja, en 1998.