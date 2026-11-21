Alcaraz, que el pasado año perdió la final ante el italiano Jannik Sinner por 7-6 (4) y 7-5, certificó su billete en la última instancia de la también conocida como Copa de Maestros tras remontar y sufrir este sábado ante el estadounidense Ben Shelton, a quien venció en el desempate del tercer set después de un partido equilibrado.

España cuenta con dos campeones individuales en la historia de la competición, Orantes, que la ganó en 1976, y Corretja, que conquistó el título en 1998.

Orantes se proclamó campeón en Houston (Estados Unidos) tras derrotar al polaco Wojciech Fibak por 5-7, 6-2, 0-6, 7-6 (1) y 6-1.

Veintidós años después, Corretja levantó el trofeo en Hannover (Alemania), en la única final íntegramente española del torneo, al remontar ante Carlos Moyà, al que venció por 3-6, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-5.

Moyà fue, por tanto, el primer español que perdió una final individual frente a otro compatriota, mientras que Juan Carlos Ferrero fue subcampeón en 2002, en Shanghái, tras caer ante el australiano Lleyton Hewitt.

David Ferrer alcanzó la final en 2007, también en Shanghái, aunque no pudo superar al suizo Roger Federer.

Rafael Nadal disputó dos finales, en Londres, en 2010 y 2013, en las que perdió ante el suizo Roger Federer y contra el serbio Novak Djokovic, respectivamente.

El último en incorporarse a este selecto grupo fue Alcaraz, finalista en Turín en 2025, cuando cayó ante Sinner.

Este año intentará conquistar uno de los pocos trofeos que aún faltan en su palmarés ante el ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev.

- Historial de españoles en el torneo:

- Manuel Orantes: campeón en 1976, en Houston, tras ganar al polaco Wojciech Fibak por 5-7, 6-2, 0-6, 7-6 y 6-1.

- Àlex Corretja: campeón en 1998, en Hannover, en la primera y única final íntegramente española del torneo, ante Carlos Moyá, por 3-6, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-5.

- Carlos Moyá: finalista en 1998, subcampeón ante Àlex Corretja.

- Juan Carlos Ferrero: finalista en 2002, en Shanghái, subcampeón ante Lleyton Hewitt.

- David Ferrer: finalista en 2007, en Shanghái, subcampeón ante Roger Federer.

- Rafael Nadal: finalista en 2010 y 2013, ambas veces en Londres; perdió ante Roger Federer y Novak Djokovic, respectivamente.

- Carlos Alcaraz: finalista en 2025, en Turín, superado por Jannik Sinner por 7-6 y 7-5.