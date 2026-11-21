"Físicamente me he encontrado muy bien. La verdad que hoy no era momento para especular, no era momento para ir con dudas. Había que ir a por todas y ver cómo me sentía. Sinceramente me he sentido bien, me he movido bien", dijo en rueda de prensa, tras acceder a la final de la también conocida como Copa de Maestros, la segunda en su carrera después perder la del año pasado contra Jannik Sinner.

"Quizás no he hecho el loco como podía haber hecho en otro momento si no hubiese tenido la pierna, pero creo que esto me ha ayudado también a entender un poquito cómo debo ir a muchas bolas cuando esté sano, que quizás no tengo que hacer el loco, no tengo que ir a correr ciertas bolas imposibles para estar bien físicamente y encontrarme bien", agregó.

El de El Palmar, que consiguió una victoria muy sufrida en el desempate del tercer set, confesó que no empezó cómo debía. "Yo creo que he dado por hecho que iba a jugar al nivel que jugué ayer y yo creo que eso es un error", manifestó, en referencia a su triunfo, con mucha superioridad, contra el italiano Flavio Cobolli.

"He empezado un poco dubitativo, con dudas en los golpes, con errores. Obviamente también crédito de Ben, que él me ha jugado a una velocidad muy alta y me ha presionado en todo momento. Y sobre todo, eran errores buenos, pero eran errores, era un poco de frustración de no encontrar un buen nivel", explicó.

Alcaraz subrayó que las Finales ATP es uno de los torneos "más importantes del calendario" y que este domingo juega "la última bala después de una semana maravillosa".

"Estoy cuidándome. Hoy, una vez más, ha sido una prueba muy importante para mí, para comprobar cómo estoy físicamente. Y creo que ha ido muy bien. Me siento genial, moviéndome con intensidad, aunque probablemente sin exigirme hasta el límite", reiteró.

"Si no hubiera tenido este problema en la pierna, podría moverme de otra manera, incluso con mayor intensidad. Pero estoy comprendiendo que simplemente tengo que tener cuidado y que, a veces, no debo exigirme al máximo en determinados movimientos, golpes o bolas. No tengo que correr a por todas las pelotas", señaló.

El murciano dejó claro que se siente "cada vez mejor" y con "muy buenas sensaciones". "Ahora voy a ir con mi fisioterapeuta, intentar recuperarme y estar listo para mañana", añadió.

Aunque evitó confirmar su presencia en la Copa Davis, que se disputará en Bolonia la próxima semana. "Obviamente son partidos intensos, son físicamente... cada día que pasa menos tiempo tengo para ir a Bolonia, adaptarme a las circunstancias de allí", dijo.

"De momento, después de la batalla de hoy, me encuentro bien y ahora, por supuesto, vamos a hacer y vamos a usar cada minuto y cada hora del día para recuperar, para hacer las cosas bien y estar lo mejor posible mañana", apostilló.