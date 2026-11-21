La última vez que la Real Sociedad visitó El Sardinero, en partido oficial, este no se llegó a disputar, ya que el Racing de Santander protagonizó el histórico plante de Copa del Rey que sirvió como germen para iniciar el proceso de renovación del club cántabro hasta conseguir su regreso a la Primera División y poder volver medirse de tú a tú con los mejores equipos de España.

Han pasado 12 años de esta efeméride y ahora, tras muchos años de agonía, el conjunto cántabro quiere volver a asentarse en la máxima categoría del fútbol español.

Tras el parón de selecciones, el equipo dirigido por José Alberto López espera aprovechar las buenas sensaciones de su victoria en Málaga (1-2), donde consiguió sus primeros puntos a domicilio, y seguir haciendo de El Sardinero un campo casi inexpugnable, ya que solo el Real Madrid ha conseguido llevarse los tres puntos.

Para el encuentro serán baja Mantilla, Andrés Martín y Maguette, por una rotura de fibras producida esta semana. Además es duda Aaron Martín y Zabiri no se entrenó con el grupo, aunque se espera que pueda estar disponible, por lo que no se prevén muchas novedades en el once verdiblanco para recibir a la Real Sociedad.

Por lo visto en los últimos entrenamientos, la duda puede estar en el centro del campo, donde Canales se ha ejercitado más en la base del juego, e Iván Martín ha adelantado algo su posición, aunque también podría tener su oportunidad en esa zona del campo Pablo García.

Por su parte, el conjunto txuri-urdin afronta el compromiso liguero tras ese parón en el que sus delanteros han visto puerta con sus respectivos combinados nacionales: Take Kubo con Japón, Óskarsson con Islandia y Mikel Oyarzabal con España.

Quien no pudo vestirse con la camiseta de la selección española es Ander Barrenetxea, que se lesionó en el anterior partido ante el Rayo Vallecano y afronta una lesión de larga duración tras pasar por el quirófano la pasada semana.

En el apartado de bajas también se encuentra Yangel Herrera, quien sufrió una lesión en el sóleo de la pierna izquierda en el encuentro amistoso con Venezuela ante Rusia que le impedirá viajar a Santander.

Por otro lado, Mamadou Sarr deja una alegría en Zubieta, ya que se ha ejercitado con el grupo tras una recuperación en plazo récord y apunta a entrar en la convocatoria para el partido.

Racing de Santander: Agirrezabala; Pablo Ramón, Pedro, Belocian, Salinas; Luque, Canales, Prati, Iván Martín, Íñigo Vicente; Zabiri.

Real Sociedad: Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Sucic, Soler; Oskarsson, Oyarzabal y Guedes.

Árbitro: Manuel J. Orellana (Comité de Andalucía)