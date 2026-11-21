Según informa el conjunto en una nota, Los líderes "abrieron el Emirates Dubai Sail Grand Prix con una maniobra quirúrgica: apuraron el time on distance y llevaron el F50 al límite para cruzar la línea lanzados, virando en cabeza por la primera boya de su grupo. A partir de ahí, los de Diego Botín protagonizaron un vibrante mano a mano con la Nueva Zelanda de Peter Burling, que terminó decantándose del lado kiwi en el tramo final del campo de regatas. Cuatro de cinco puntos posibles para romper el hielo".

"En la segunda manga, el conjunto español volvió a firmar una salida de manual, cruzando el cajón por atrás para esquivar el tráfico generado por Alemania. La maniobra evasiva les valió para montar segundos en la primera baliza, pero un fallo en las comunicaciones obligó a neutralizar y reiniciar la prueba", señala.

"Lejos de perder el pulso en la resalida, España calcó el guion y volvió a pasar primera por la boya de desmarque. Por desgracia, un pozo de viento en el siguiente largo les arrebató el liderato y les obligó a pelear en el cuerpo a cuerpo con Estados Unidos, Canadá y Alemania. El barco español no se arrugó: tiró de oficio en una excelente ceñida final para amarrar un valiosísimo segundo puesto", explica el conjunto.

"En el Grupo B, el protagonismo fue para el equipo sueco, Artemis, que con un tercer y primer puesto se colocó al frente con 8 puntos. Este resultado le acerca un paso más a la Gran Final del próximo fin de semana, aprovechando el tropiezo de Gran Bretaña y el hecho de que Estados Unidos no mejorase su resultado en el otro cuadro. Australia cerró segunda con 7 puntos y Dinamarca tercera con 5", agrega la nota.