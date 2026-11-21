El equipo de kata femenino quedó eliminado en cuartos de final ante Egipto, informa la Federación Española en un comunicado.

España, que llegaba a esta cita defendiendo las tres medallas de bronce conseguidas en la anterior edición celebrada en Pamplona, tendrá este domingo dos oportunidades de volver a subir al podio mundial.

Raúl Martín, Iván Martín, Alejandro Galán y Antonio Lozano, junto al seleccionador nacional José Antonio Alburquerque, han firmado "una brillante actuación que les ha permitido clasificarse para la gran final de la Copa del Mundo", según la nota.

"El combinado español superó con solvencia sus cuatro encuentros de la fase de grupos, imponiéndose a Congo, al equipo que compite bajo la bandera de la WKF, a China y a Nueva Zelanda", añade.

"En cuartos de final, España venció a Portugal por 5-2, consiguiendo su clasificación para unas semifinales que también logró superar para asegurarse una medalla mundial. Japón, una de las grandes potencias de esta modalidad, será el rival de España en una final en la que el conjunto español buscará proclamarse campeón del mundo y mejorar el bronce conseguido en la anterior edición", informa la Federación.

La final se disputará este domingo, 22 de noviembre, a las 04:15 horas (horario peninsular español).

Por su parte, el equipo integrado por María Torres, Indira Zúñiga, Isabel Nieto, Julia Just e Irene Fernández, dirigido por el seleccionador nacional Iván Leal, también estará presente en la jornada de medallas.

Las españolas finalizaron segundas en la fase de grupos tras caer ante Francia y conseguir tres victorias frente a Venezuela, Indonesia y Vietnam.

En cuartos de final, el combinado nacional se impuso a Argelia por 2-1, mientras que en semifinales cayó ante Túnez, quedándose a las puertas de la gran final.

"España se enfrentará a China en la lucha por la medalla de bronce. Un encuentro de máxima exigencia ante el equipo anfitrión, que contará con el respaldo de su público. Sin embargo, la fortaleza del conjunto español, su experiencia internacional y el hecho de defender el bronce conseguido en Pamplona son importantes bazas que también juegan a favor de nuestras karatecas", siempre según la nota.

Por su parte, el equipo de kata femenino, integrado por Paola García Lozano, Abril Angulo, Carla Guardeño e Irene Yao Alcaraz, bajo la dirección del seleccionador nacional Fran Salazar, no pudo acceder a la lucha por las medallas "pese a firmar una excelente fase de grupos".

Finalizaron primeras de grupo tras imponerse a Brasil (7-0), Hong Kong (6-1), Montenegro (7-0) y Marruecos (6-1), mostrando un gran nivel competitivo, señala.

Sin embargo, en cuartos de final, España cayó ante Egipto por 6-1, un resultado que puso fin a su participación en la competición y que dejó al combinado nacional fuera de la lucha por las medallas.

El ente federativo ha puesto de relieve que, con dos de sus tres equipos clasificados para la jornada de medallas, "España vuelve a demostrar su capacidad para mantenerse en la élite del karate mundial, tanto en kata como en kumite".