Colturi ha firmado un tiempo total de 1:45.47, con el que ha aventajado en 27 centésimas a las suecas Sara Hector (1:45.74) y en 30 a Swenn Larsson (1:45.77), segunda y tercera, respectivamente.

La esquiadora albanesa construyó su triunfo la segunda manga, de manera que, tras marcar el segundo mejor registro en la primera bajada, con 51.94 segundos, ha completado la siguiente en 53.53, el tercer mejor tiempo de esa manga.

Swenn Larsson, que había terminado la primera manga en cabeza, no ha podido mantener su ventaja y ha cedido finalmente hasta la tercera posición. Por su parte, Sara Hector ha protagonizado una destacada remontada para hacerse con el segundo puesto.

Con esta victoria, Colturi suma su primer triunfo en una Copa del Mundo y se coloca líder en solitario de la clasificación general con 48 puntos de diferencia sobre la alemana Emma Aicher.