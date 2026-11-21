Los 49ers, liderados por Brock Purdy y por estrellas como Christian McCaffrey, George Kittle, Deebo Samuel, Trent Williams, Mike Evans, entre otros, tienen la mejor ofensiva de la liga.

Los gambusinos mandan en la NFC con marca de ocho triunfos y una derrota, cifras que les mantienen en la cima de la división oeste.

Su rival, los Vikings, tienen récord de 7-2 en el norte de la NFC, división en la que lucha por el liderato con Detroit Lions y Chicago Bears, ambos con la misma marca.

Además, Minnesota cuenta con la segunda mejor defensiva de la NFL gracias al talento del coordinador defensivo Brian Flores, que tiene en Dallas Turner, Andrew Van Ginkel, Blake Cashman y Byron Murphy a sus hombres insignia de una línea que presume 37 capturas de quarterback y suma 10 intercepciones.

Ambos equipos llegarán más tarde a México, donde uno de los retos a los que se enfrentarán será adaptarse a la altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar a los que se encuentra la capital mexicana.

Como parte de su preparación para hacer frente a esta dificultad, 49ers y Vikings tomaron estrategias diferentes.

San Francisco se concentró toda la semana en las instalaciones de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y en el Falcon Stadium, ubicados en Colorado Springs, que se encuentra a 2.018 metros sobre el nivel del mar.

"La altitud siempre representa un reto y la Ciudad de México está aún más alta. Aunque eso no define el resultado, una buena adaptación te otorga un pequeño margen a favor, tal vez un par de puntos porcentuales", afirmó Kyle Shanahan, entrenador de los 49ers, el viernes pasado.

"Sé que nuestra organización hará lo que sea necesario para ayudar a adaptarnos a cualquier adversidad o situación, como la altitud", dijo Christian McCaffrey.

Los Vikings fueron más atrevidos en su plan de adaptación. Desde hace cinco semanas, Minnesota construyó en sus instalaciones una sala de altitud temporal en la que sus jugadores realizan entrenamientos cardiovasculares cada semana en altitudes de hasta 3.657 metros.

"Tenemos este equipo nuevo para hacer trabajo de cardio en la simulación de altitud, llevamos entre cuatro y cinco semanas en ello", señaló Kevin O'Connell, entrenador de los Vikings.

Este será el sexto partido de temporada de NFL que se juega en el tres veces mundialista Estadio Azteca, en la historia.

El primero se disputó en el 2005, cuando los Arizona Cardinals derrotaron 31-14 a los 49ers, partido que albergó 103.467 aficionados, récord de asistencia en la historia de los juegos internacionales de la NFL.

Los siguientes duelos fueron en 2016, con triunfo de Raiders 27-20 sobre Texans; en 2017, con victoria de los Patriots, de Tom Brady, 33-8 sobre Raiders; en 2019 los Chiefs, de Patrick Mahomes, le ganaron 24-17 a los Chargers, y en 2022 los 49ers superaron 38-10 a los Cardinals.