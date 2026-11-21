Redacción Deportes. El Real Madrid recibe este sábado en el Bernabéu al Celta, undécimo, en la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports con el propósito de sumar tres puntos que le permitan alcanzar provisionalmente en el liderato con el Barcelona. También se juega el derbi entre el Sevilla y el Betis y los partidos Alavés-Deportivo y Rayo-Valencia.

Londres. El Arsenal, campeón y líder solido de la Premier, visita al Newcastle este sábado, en la undécima jornada de la Premier que abre el Manchester City, en crisis, con tres derrotas seguidas y a seis puntos del liderato del conjunto londinense, que recibe al Fulham y en la que el Chelsea espera al Leeds en Stamfrod Bridge y el Aston Villa juega en Birmingham contra el Sunderland, penúltimo de la clasificación que cierra el Crystal Palace, visitante ante el Coventry, recién ascendido que marca la salvación.

Turín (Italia). El alemán Alexander Zverev, número uno del mundo y campeón en 2018 y 2021, se enfrenta en Turín al ruso Daniil Medvedev en la primera semifinal de las Finales ATP en un sábado en el que el español Carlos Alcaraz, finalista en 2025, y el estadounidense Ben Shelton luchan por el otro billete en juego para el partido por el título. Información de Carlos Expósito.

Las Vegas (Estados Unidos). El GP de Las Vegas es el escenario de la antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula Uno 2026, en la que la lucha se centra en el subcampeonato una vez que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) haya certificado su título, así como también la segunda plaza del campeonato de constructores.

Portimao (Portugal). Marc Márquez busca este sábado su décimo título mundial y el octavo en MotoGP en el Gran Premio de Portugal, vigésima primera y penúltima prueba del Campeonato, para lo que le basta con sumar en la carrera esprint dos puntos más que Jorge Martín y que el italiano Marco Bezzecchi no sume trece puntos más que él en un circuito, el de Portimao, en el que el piloto español no ha ganado nunca.

México (Previa). Los San Francisco 49 ers, el mejor equipo de la Conferencia Nacional (NFC) del fútbol americano, se perfila como el favorito para mantener su posición ante los Minnesota Vikings en el partido de la semana 11 de la temporada de la NFL que se jugará este domingo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Por Arturo Salgado Gudiño

Caracas. Los campeones venezolanos del Clásico Mundial, que ganaron en marzo a Estados Unidos, dan una rueda de prensa a las 17.30 en el Estadio Monumental de Caraca tras su llegada para celebrar en su país, ocho meses después de su victoria.

- Entrenamientos libres 3 (00.30-01.30 GMT) y sesión de clasificación (04.00-05.00 GMT) del Gran Premio de Las Vegas, 21ª prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito urbano de esta ciudad estadounidense. (FOTO)

- NBA: Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks (18.00 GMT), New York Knicks-Portland Trail Blazers (00.30 GMT), Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies y San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans (01.00 GMT) y Sacramento Kings-Boston Celtics (03.00 GMT).

- España. Liga Endesa. 9ª jornada: Recoletas Salud San Pablo Burgos-Unicaja (17.00 GMT), Kids&Us Manresa-MoraBanc Andorra (18.30 GMT) y UCAM Murcia-Casademont Zaragoza (20.00 GMT).

- Clásico Mundial. Los campeones venezolanos del Clásico Mundial, que ganaron en marzo a Estados Unidos, dan una rueda de prensa tras su llegada para celebrar en su país, ocho meses después de su victoria. Estadio Monumental, 17.30.

- Copa del Mundo. Eslalon femenino en Gurgl (Austria)

- Empieza la Copa del Mundo de saltos. Prueba en Lillehammer (Noruega)

- Final de la Copa Sudamericana, en Barranquilla: Atlético Mineiro (Bra)-Boca Juniors (Arg) (22.30 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 13ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Alavés-Deportivo de La Coruña (14:00), Rayo-Valencia (16:15), Sevilla-Betis (18:30) y Real Madrid-Celta (21:00).

- Alemania. 10ª jornada (-1 GMT): Gladbach-Borussia Dortmund (15:30)

- Francia. 11ª jornada (-1 GMT): Niza-PSG (17:15).

- Argentina. Se disputan los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol con los partidos entre Defensa y Justicia-Barracas Central y Argentinos Juniors-Independiente.

- México: El Pachuca del venezolano Salomón Rondón, líder de los goleadores, recibe al Toluca; Santos Laguna al León, Pumas UNAM a Monterrey y Tigres UANL al América, en la decimoséptima jornada del Apertura del fútbol mexicano.

- Honduras. Se inicia la decimoquinta jornada del torneo hondureño Apertura con los juegos Génesis-Independiente, Estrella Roja-Universidad Pedagógica y Real España-Marathón. (FOTO)

- Los San Francisco 49ers parten como favoritos para imponerse en México ante los Minnesota Vikings y mantener la cima de la NFC en el partido de la semana 11 del fútbol americano de la NFL. Por Arturo Salgado Gudiño (FOTO)

- Entrenamientos libres (09:40 a 11:40), sesiones de clasificación (10:50 a 14:20 GMT) y carrera esprint (15:00 GMT) del Gran Premio de Portugal, 21ª prueba del Mundial, en el circuito del Algarve, en Portimao. (FOTO)

- Finales ATP, en Turín (Italia) (hasta 22) (FOTO). Información de Carlos Expósito. Semifinales: Carlos Alcaraz (ESP)-Ben Shelton (EE.UU.)(13.30 GMT) y Alexander Zverev (ALE)-Daniil Medvedev (RUS)(no antes de las 19.30 GMT). Información de Carlos Expósito. (FOTO)

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Redacción EFE Deportes

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