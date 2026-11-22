El partido comenzó con bastante ritmo y pronto tanto Remiro como Agirrezabala tuvieron que hacer acto de presencia con sendas intervenciones. No había tiempo para la tregua y, sin apenas respiro, pasado el minuto cinco de encuentro apareció Yassir Zabiri, que en dos minutos sumó otros dos nuevos tantos a su cuenta goleadora, y ya van once, para poner con ventaja a los verdiblancos.

Primero aprovechó una internada por la banda derecha de Iker Luque hasta la línea de fondo para rematar a placer el balón al fondo de las mallas y, nada más sacarse de centro, en un error garrafal de Remiro, el delantero marroquí estuvo listo para robarle el balón al borde del área y hacer el 2-0.

La Real trató de reaccionar haciéndose con el control del balón y llegó con cierto peligro al área de Agirrezabala, aunque el Racing no renunció al ataque y Canales tuvo en sus pies el 3-0, pero su remate, tras un saque de esquina, se estrelló en un poste.

Los visitantes dispusieron de varias ocasiones claras para recortar diferencias, pero unas veces por falta de acierto y otras por las paradas de Agirrezabala, uno de los más destacados en el bando racinguista junto con Zabiri, no consiguieron materializarlas.

Sin embargo, cuando parecía que el marcador ya no se iba a mover antes del descanso, Sergio Gómez avanzó por el perfil izquierdo y su centro al área lo conectó Oyarzabal para hacer el 2-1 y dejar todo por decidir en la segunda parte.

Tras el paso por vestuarios el Racing saltó al césped de El Sardinero de nuevo muy enchufado, haciendo trabajar a la zaga 'txuri-urdin' en los primeros compases de la reanudación, aunque la Real no tardó mucho en sacudirse la presión y lanzarse con todo en busca del tanto del empate.

Y no tardó en llegar, ya que al cuarto de hora de la segunda mitad Guedes sorprendió con un tiro desde la frontal del área ante el que quizás Agirrezabala pudo hacer algo más.

El conjunto cántabro estaba atravesando probablemente sus momentos más complicados en el partido y en ese momento apareció la magia de Íñigo Vicente para filtrar un balón a Zabiri, que fue derribado por Remiro cuando encaraba la portería. Penalti sin discusión que Canales se encargó de transformar para volver a adelantar al Racing en el marcador.

Los últimos minutos se convirtieron en un ida y vuelta, con la Real Sociedad volcada en campo rival y el Racing de Santander intentando cazar una contra para sentenciar el partido, una ruleta rusa en la que Oyarzabal tuvo en sus botas, en al menos dos ocasiones, lograr las tablas, pero al final los verdiblancos resistieron para certificar otros tres puntos en El Sardinero.

3 - Racing: Agirrezabala; Pablo Ramón, Felipe, Belocian, Salinas; Iker Luque, Canales (Pablo García, m.76), Prati, Iván Martín, Íñigo Vicente (Facu, m.91); Zabiri (Almeida, m.86).

2 - Real Sociedad: Remiro; Héctor Fort (Aramburu, m.68), Zubeldia, Sarr, Sergio Gómez (Aihen, m.86); Sucic, Gorrotxategi (Turrientes, m.86), Soler (Kubo, m.68), Guedes; Oyarzabal y Óskarsson (Zakharyan, m.78).

Goles: 1-0, m.6: Zabiri. 2-0, m.8: Zabiri. 2-1, m.46+: Oyarzabal. 2-2, m.60: Guedes. 3-2, m.68: Canales (penalti).

Árbitro: Manuel Jesús Orellana (colegio andaluz). Amonestó a los locales Luque (m.74) e Íñigo Vicente (m.91) y a los visitantes Remiro (m.66) y Sarr (m.80).

Incidencias: Partido de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.201 espectadores.