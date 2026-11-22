Carlos Alcaraz fue el primero en matricularse en el juego decisivo del torneo de final de temporada, al remontar ante el estadounidense Ben Shelton (4º) por 3-6, 6-3 y 7-6 (7/1).

Unas horas después, Alexander Zverev siguió sus pasos al imponerse por 7-6 (7/0) y 6-4 al ruso Daniil Medvedev, quinto del mundo.

En ausencia del italiano Jannik Sinner, vigente campeón y #2 mundial, Zverev y Alcaraz llegaron a este Torneo de Maestros con la vitola de favoritos y no han decepcionado. El alemán tiene a su favor el valor de la experiencia, ya que alcanzó dos veces la final de este certamen y salió vencedor en ambas (2018, 2021), mientras que el español fue finalista en una ocasión, el año pasado, cuando fue derrotado por Sinner.

Molestias físicas

En su partido de este sábado, Alcaraz pasó de irreconocible en el inicio a implacable en el desenlace. “Ha sido un partido complicado. He empezado un poquito nervioso, más de la cuenta, con algunos errores que me han impedido coger una buena dinámica, coger confianza. Él ha empezado muy agresivo, muy concentrado el partido”, dijo a pie de pista.

Por primera vez en la semana, hasta ahora impecable, Carlitos sufrió, quizás lastrado por las molestias en el muslo izquierdo que padece desde el miércoles. Rápidamente se vio abajo 3-0 y no logró recuperar esa manga pese a disponer de una bola de break con 4-2.

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Símbolo de su superioridad, Shelton cerró el set con un juego en blanco para colocarse con una manga a favor tras apenas 31 minutos de juego.

En la segunda, Alcaraz recuperó su agresividad y tomó la iniciativa al romper el servicio de su rival para adelantarse 5-3, antes de igualar a un set con su propio saque. Hubo que esperar al tie-break para que los dos jugadores decidieran el pulso, que cayó del lado del español de 23 años.

“Un grandísimo tenis”

“He estado fuerte mentalmente para aguantar lo que me estaba viniendo, para aguantar las malas sensaciones. Poco a poco he dado pasos hacia adelante, al acabar he jugado un grandísimo tenis” , añadió Alcaraz.

A pesar de un primer set con dudas, el español sigue a un nivel espectacular desde su regreso de la lesión de muñeca que lo mantuvo alejado del circuito durante cuatro meses. Ganó desde su regreso los torneos de Tokio, Viena y el Masters 1000 de París, todo un aval antes de buscar levantar el Masters ATP, algo que su compatriota Rafael Nadal nunca consiguió.

Sin sorpresas

En la segunda semifinal, Zverev se vio las caras con Medvedev, un rival quetradicionalmente se le ha dado mal. Sascha tiene un saldo de victorias desfavorable ante el ruso (14-9, después de este sábado), que lo había vencido en cinco de sus seis confrontaciones anteriores.

El primer set fue una batalla encarnizada en el que cada punto se vendió caro y la resolución se dio en el tie-break, donde Zverev fue una apisonadora (7/0).

El segundo set mantuvo la igualdad hasta el 3-3, cuando el alemán quebró el servicio de su rival y pudo así llevar la iniciativa para sellar su triunfo en dos mangas, sin más desgaste físico antes de la final de hoy.

Este día tendrá lugar también la final del torneo de dobles de este Masters, con presencia latinoamericana, ya que el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic se medirán en la misma con los franceses Théo Arribagé y Albano Olivetti.