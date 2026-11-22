Según el programa difundido por la organización, el murciano, como ya hizo en sus dos partidos anteriores a causa de las molestias físicas que sufrió durante el torneo, calentará minutos antes del partido con su compañero de entrenamiento, el esloveno Ziga Sesko, de 18 años, en torno a las 17:00 hora local (-1 GMT).

Después de salir con dolencia física en el isquiotibial de la pierna izquierda, Alcaraz modificó sus planes de entrenamiento habituales y decidió entrenar justo en los momentos previos a saltar a la pista.

"Hemos decidido por H por B por cambiar un poco esa dinámica. Siempre hemos querido probar esta manera de hacer las cosas, de calentar un poco e ir directo a pista. Yo creo que eso al final también te evita mucho tiempo en el club, te evita madrugar más de la cuenta en muchas ocasiones", dijo el viernes, tras reprogramar su entrenamiento.

"Es algo que al final habría que probar. Yo creo que lo iremos haciendo alguna vez más que otra, ya que ha ido bastante bien. Pero sí, al final los planes están para cambiarlos y hoy ha sido al final un plan que a última hora pues hemos decidido hacerlo de esta manera", aseveró.

El germano, sin embargo, entrenará, según lo previsto, a las 15:00 (-1 GMT) con su entrenador, tres horas antes de saltar al campo.

Ambos lo harán en la pista habilitada en una de las entradas al campo central, la pista de entrenamiento Sebastopoli.

Alcaraz busca este domingo a partir de las 18:00 hora local (-1 GMT) su primer trofeo de la también conocida como Copa de Maestros, después de que el año pasado lo rozara tras caer en la final contra el italiano Jannik Sinner

Zverev, por su parte, busca su tercera corona de maestros después de los títulos cosechados en 2018 y 2021, y acabará el año como número uno por primera vez en su carrera.