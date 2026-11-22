"La verdad que significa muchísimo. Este trofeo es algo increíble para mí, para mi equipo, para mi familia. Ellos saben lo importante que era para mí. Todo lo que hemos hecho al final, todo el año es para poder clasificarte a este torneo. Y luego llegas aquí, dos semanas intensas de entrenamiento, partidos, top contra top ten, contra los ocho mejores jugadores del mundo", dijo.

"Era un objetivo claro siempre a principio de cada año. No voy a decir fracaso tras fracaso, pero derrota tras derrota, año tras año, no poder conseguir el objetivo... El año pasado me quedé muy cerca", afirmó, con el trofeo a su lado, en rueda de prensa, en referencia a la final perdida el año pasado contra el italiano Jannik Sinner.

El murciano, que llegó a la final después de superar al estadounidense Ben Shelton en semifinales, agregó que la incertidumbre derivada de su dolencia en el isquiotibial de la pierna izquierda provocó momentos de "incertidumbre".

"Realmente sí que es verdad que las pruebas vinieron en un momento en el cual sí estaba clasificado. Eso me ha ayudado", confesó.

"Obviamente las pruebas salieron bien, pudimos competir. El que estuviese en la mesa el retirarme o no retirarme es algo que no se había contemplado. Pero obviamente no sabíamos cómo íbamos a vivir y cómo iba a pasar y transcurrir los días después de la prueba, los días después del último partido de fase de grupos, después de las semifinales...", explicó.

"El cuerpo puede reaccionar de cualquier manera y había que estar preparado para todo. Lo cual, ese tipo de decisiones, ese tipo de pensamientos, de incertidumbre, es lo que ha hecho esta semana un poquito más difícil de la cuenta", subrayó.

El español, que aseguró que irá a la Copa Davis, un torneo que es "muy importante para él", reveló que acabar de esta manera la temporada ATP "es algo impresionante, algo increíble": "Lo cual vamos a disfrutarlo, que este tipo de trofeos y este tipo de momentos merecen la pena disfrutarlo".

"La sensación que tengo ahora mismo es difícil de expresar con palabras, sinceramente. Estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho esta semana junto a mi equipo y a las personas más cercanas a mí, porque sin ellos no habría sido posible levantar este trofeo. Es un privilegio y estoy realmente orgulloso", concluyó.