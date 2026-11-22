"La Davis es algo muy importante para mí. Una semana... Vamos a ir para allá", dijo Alcaraz en rueda de prensa, después de conquistar las Finales ATP tras vencer al alemán Alexander Zverev, número uno, en dos sets (6-2, 7-6 (7)).

"Ahora mismo, la verdad es que voy a hacer lo mismo que he ido haciendo después de cada partido para estar lo mejor posible físicamente, para poder ir a Bolonia... dar lo mejor de mí, intentar ayudar al equipo lo máximo que podamos, ya que va a ser una semana muy, muy bonita, a la cual le tengo muchas ganas", aseveró.

El murciano sufrió molestias físicas en el isquiotibial de la pierna izquierda durante la también conocida como Copa de Maestros, un torneo que ganó tras una semana en las que tuvo que lidiar "con muchas situaciones fuera de pista" y de "tener que tomar decisiones muy difíciles junto con el equipo", según explicó.

La competición por selecciones se disputa en la ciudad italiana del próximo 24 al 29 de noviembre.

España debutará frente a Austria el 26 de noviembre y, si gana, su rival saldrá del vencedor del duelo entre Gran Bretaña y Alemania. Las otras eliminatorias de cuartos son República Checa-Canadá e Italia-Corea del Sur.

Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Pedro Martínez, Marcel Granoller y Daniel Mérida buscarán la séptima ‘Ensaladera’ para España.